Garage Pizza è diventato The Great Pizza

Sei anni nella comunicazione gastronomica moderna sono un’era geologica, figuriamoci in un mondo in rapida evoluzione come quello della pizza: non si poteva quindi attendere oltre e per Garage Pizza è venuto il momento di fare il salto di qualità per vivere un’evoluzione importante.

Nasce così The Great Pizza, un progetto che non vuole essere solo un semplice sito web ma un punto di riferimento completo per chiunque ami follemente il piatto italiano più amato del mondo. L’idea di base resta quella di sempre: mettere chi legge al centro di tutto e dargli consigli sinceri su dove andare a mangiare, mantenendo un’indipendenza totale che non accetta compromessi. Grazie al supporto dell’editore NetAddiction e alla collaborazione col media partner Dissapore, la redazione si allarga per offrire ancora più punti di vista e contenuti di qualità superiore.

L’universo di The Great Pizza

Il cuore di questa evoluzione batte attraverso diverse anime, a cominciare da The Great Pizza Guide, che mappa le migliori pizzerie italiane e punta ad arrivare ufficialmente in Giappone entro il 2026 (è già online e la trovate a questo indirizzo) Per chi invece preferisce avere ogni suggerimento a portata di smartphone, è disponibile la nuova applicazione gratuita Great Pizza Advisor, scaricabile sia su iOS che su Android.

Al suo interno si trovano già centinaia di locali testati con cura negli ultimi tre anni, con schede dettagliate che includono foto originali e informazioni utilissime come la presenza di opzioni senza glutine o senza lattosio. Non si tratta di una classifica competitiva, ma di una selezione ragionata basata su prove dirette e verifiche costanti per garantire dati sempre aggiornati su chiusure o cambi di gestione.

Il progetto si sposta costantemente anche dal web al mondo reale con il Great Pizza Tour, un format itinerante che premia le eccellenze delle varie province italiane attraverso eventi dal vivo: questo percorso prende il posto dei precedenti appuntamenti chiamati Di Pizza, portando il racconto e le premiazioni direttamente sul territorio in concomitanza con la pubblicazione online dei risultati.

Se invece preferite ascoltare piuttosto che leggere, nel corso del 2026 arriveranno i Great Pizza Talks, una serie di podcast che coinvolgeranno pizzaioli e addetti ai lavori per discutere di tutto ciò che ruota attorno al mondo dei lievitati, partendo da produzioni già attive come Lo Scassapizza.

I programmi per il prossimo futuro sono parecchio intensi e prevedono un’apertura internazionale decisa, con la traduzione dei contenuti in lingua inglese e il lancio della prima guida ufficiale dedicata interamente al mercato giapponese. La squadra sarà presente con forza anche nelle fiere di settore e in appuntamenti importanti come il Pizzacon durante il Comicon di Napoli: insomma, la voglia di esplorare non manca e le novità continueranno ad arrivare nelle prossime settimane per arricchire ulteriormente questo ecosistema dedicato alla pizza.