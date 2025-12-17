“The Great Pizza Guide” numero zero: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo modo di parlare di pizza

The Great Pizza Guide, appena nata, è una guida alle migliori pizzerie ma anche un nuovo linguaggio dedicato al settore. Come funziona e come leggerla.

Parlare di pizza in Italia è una cosa complessa: l’amore per il piatto italiano più amato del mondo sfiora il religioso, e la comunicazione in questo settore deve essere appassionata e credibile. Per questo è nato il progetto editoriale “The Great Pizza Guide” naturale evoluzione del percorso intrapreso sei anni fa da Garage Pizza.

Diamo quindi il benvenuto a “The Great Pizza”, un ecosistema più ampio e strutturato che continua a trattare il mondo della pizza quotidianamente, tutto l’anno, con l’aggiunta di nuovi strumenti e formati, realizzato in collaborazione con Netaddiction e di cui Dissapore è media partner, con il sostegno dei partner Molino Magri 1929 e Latticini Orchidea.

“The Great Pizza Guide”, di cui è stato appena presentato il numero zero, è uno dei focus principali di questo nuovo progetto e consiste in una guida alle migliori pizzerie provate in Italia, e non si vuole configurare come una classifica.

Come funziona “The Great Pizza Guide”

Questa guida si basa su tre pilastri fondamentali che ne assicurano la serietà e l’attendibilità: trasparenza, meritocrazia e prova sul campo. Se la Trasparenza è garantita da un manifesto chiaro, dall’identità degli autori (con nome e cognome) e dai processi spiegati nel dettaglio, la meritocrazia assicura che venga testimoniata la vera qualità delle pizzerie, senza che influiscano la bravura nella comunicazione, i prodotti utilizzati o le simpatie personali.

Infine, la guida è rigorosamente basata sulla prova sul campo, includendo solo le pizzerie che vengono effettivamente testate dagli autori, con l’impegno di provarne sempre di più e verificare le precedenti di anno in anno. Tutte le pizzerie citate sono accompagnate da foto originali scattate dagli autori o durante eventi.

La guida è indirizzata primariamente ai consumatori, ovvero ai clienti delle pizzerie, e si pone l’obiettivo di testimoniare il valore delle attività in maniera diretta e meritocratica, senza favoritismi: sebbene i Partner possano accedere a una vetrina autorevole e seguita, la loro partecipazione non può assolutamente incidere sul giudizio o sulla selezione delle pizzerie.

Il numero zero della guida è stato presentato il 15 dicembre, e include già 100 pizzerie premiate, tutte poste sullo stesso piano senza una classifica, oltre a 50 premi speciali. A queste si aggiunge una lista, un motore di ricerca o un’applicazione che censirà 450 pizzerie (comprese quelle premiate) che sono state provate e sono ritenute meritevoli di una visita.

Queste pizzerie meritevoli sono raccolte anche in “The Great Pizza Advisor”, un’applicazione gratuita disponibile per iOS e Android. L’Advisor funziona come motore di ricerca e applicazione che non presenta classifiche, ma schede informative su pizzerie interessanti provate negli ultimi tre anni, verificate annualmente per eventuali chiusure o cambi di format. Attualmente, sono disponibili circa 450 pizzerie solo per l’Italia e quasi 100 nel resto del mondo, con schede che indicano informazioni utili come la disponibilità di menu senza glutine o senza lattosio.

Oltre al riconoscimento dei The Great 100 Italy, che individua le 100 migliori pizzerie, rigorosamente senza classifica, la guida assegna anche premi specifici, come “The Great Margherita Italy” per le 10 migliori Margherite, “The Great Dough Italy” per i 10 migliori impasti, “The Great Topping Italy” per i 10 migliori abbinamenti, “The Great Sweet Pizza Italy” per le 10 migliori selezioni di pizze dolci, e “The Great Experience Italy” per le 10 migliori esperienze complessive in pizzeria. Per tutti questi riconoscimenti, la motivazione e la scheda dettagliata sono disponibili sul sito ufficiale, insieme al manifesto completo che spiega la metodologia di selezione.

L’attività della guida non si limiterà a un evento di premiazione annuale, poiché le pizzerie verranno censite regolarmente e ci saranno eventi intermedi, workshop, masterclass e format dal vivo durante l’anno. L’espansione internazionale inizierà nel 2026, con la pubblicazione del numero 1 della guida, l’introduzione della versione in inglese e l’estensione della copertura ad altre nazioni, a partire dal Giappone. Nello stesso anno, sono previsti anche i The Great Pizza Tour e troverete The Great Pizza anche in varie fiere di settore.