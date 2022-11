Gas esilarante come droga? Se sei vegetariano è ancora di più una pessima idea

Si chiama Hippy crack ed è un gas esilarante usato come droga che è particolarmente pericoloso per vegetariani e vegani.

di Manuela Chimera 28 Novembre 2022

Hai presente il gas esilarante? Ebbene, ci sono persone che usano il protossido d’azoto come se fosse una droga ricreativa. Solo che l’agenzia farmaceutica dell’UE ha messo in guardia da questo sconsiderato uso del gas esilarante: potrebbe essere particolarmente tossico per i vegetariani e i vegani, a causa di una certa carenza di base di vitamina B12.

Niente gas esilarante per vegetariani e vegani

Il fatto è che chi segue una dieta priva di carne e latticini, soprattutto se non seguito da un nutrizionista, potrebbe soffrire di una cronica carenza di vitamina B12. Il problema è che fra i suoi effetti collaterali il protossido d’azoto ha anche l’inattivazione irreversibile della cianocobalamina. Bassi livelli di vitamina aumentano il rischio di tossicità cronica, con particolare riferimento ai danni neurologici.

Si è anche visto che chi continua a usare il protossido d’azoto andando in carenza cronica di vitamina B12, non migliora neanche se poi integra la sua dieta con la cianocobalamina: niente sembra riuscire a fermare questa tossicità sul lungo periodo.

Per questo motivo i vegetariani e vegani sono particolarmente a rischio di sviluppare serie problematiche se si sballano con l’hippy crack. Inoltre, solitamente, le persone che vogliono usare il gas esilarante come se fosse una droga, tendono a scegliere le bombole più grandi (quelle più piccole sono legalmente vendute e usate anche nel settore della ristorazione, contenendo al massimo 4 litri di gas. Le bombole più grandi, invece, arrivano a contenere qualcosa come 322-5.500 litri e vengono usate, in teoria, per gonfiare i palloncini per le feste). Ma in questo caso l’EMCDDA, cioè l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ha segnalato un aumento di lesioni polmonari e di danni da congelamento.

E non pensiate che siano pochi coloro che si sballano col gas esilarante: secondo il Crime Survey of England and Wales, una persona su undici di età compresa fra i 16 e i 24 anni ha ammesso di aver assunto protossido d’azoto nel 2019-202.

Ma perché la gente “si fa” di gas esilarante? Gli effetti dell’assunzione di protossido d’azoto variano a seconda della quantità inalata, ma comprendono:

euforia

rilassamento

stato di calma

giramenti di testa

difficoltà di pensiero coerente

attacchi di risatine

distorsioni sonore

allucinazioni

mal di testa

Tuttavia il gas esilarante ha anche degli effetti collaterali. Oltre ai già citati danni da congelamento, lesioni polmonari e danni neurologici da carenza di vitamina B12, ecco che sono stati segnalati casi di incoscienza e morte per carenza di ossigeno.