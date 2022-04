Gaza: contadino trova nel suo campo la statua di una dea di 4.500 anni fa

di Manuela 28 Aprile 2022

Andiamo nei territori di Gaza perché qui un contadino, scava oggi e scava domani, nel suo campo ha finito col dissotterrare la statua di una dea risalente a 4.500 anni fa.

Il contadino in questione stava zappando la sua terra sita a Khan Younis, nella zona meridionale della Striscia di Gaza, territorio noto purtroppo a causa del perenne conflitto fra Israele e i gruppi militanti di Gaza capeggiati da Hamas.

Ebbene, a furia di scavare, al posto di trovare qualche roccia, il contadino ha riesumato un’antichissima statua della dea cananea Anat, divinità palestinese della bellezza, dell’amore e della guerra (fatto questo che ha scatenato diversi commenti ironici sui social media vista la zona di guerriglia costante in cui è stata ritrovata).

La statua, in calcare, è stata fotografata da Rushdi Abualouf, corrispondente della BBC a Gaza. Alta 22 cm., la statua raffigura il volto della dea con annessa corona di serpente.

L’agricoltore che l’ha trovata, Nidal Abu Eid, ha spiegato che il ritrovamento è avvenuto per caso. Appena tirata fuori dalla terra, l’hanno subito ripulita con acqua in quanto era piena di fango. Il contadino ha rivelato che si sono subito accorti che fosse un qualcosa di prezioso, ma non avevano idea che potesse avere un così grande valore archeologico.

Al momento la statua di Anat si trova esposta a Qasr al-Basha, un edificio storico che, in zona, funge da museo.

Beh, che dire: ci sono contadini che, scavando, ritrovano antichi reperti archeologici e ci sono contadini che, come accaduto nel Wisconsin, affermano di aver ricevuto pancakes in dono dagli alieni.