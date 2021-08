Gelati a gusti vari Nuii: richiamo per rischio chimico

di Manuela 30 Agosto 2021

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei gelati a gusti vari di Nuii a causa di un rischio chimico. Come nel richiamo precedente, anche in questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 27 agosto 2021, mentre la data presente sugli avvisi di richiamo veri e propri è quella del 25 agosto 2021.

In tutti i prodotti coinvolti nel richiamo, il marchio del prodotto è sempre Nuii, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fronery Italy S.r.l.

Di seguito troverete la denominazione di vendita esatta, il nome del produttore, la sede dello stabilimento, i numeri di lotto con la data di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita dei prodotti interessati dal richiamo:

DrkCho&Coffee 90×4 IT UMB di Froneri Polska, sede dello stabilimento a Mielec: numeri di lotto MI0049-MI0050-MI0051 con TMC febbraio 2022, MI0126-MI0128-MI0152 con TMC giugno 2022, MI0153-MI0160-MI0161 con TMC giugno 2022, MI1101-MI1102-MI1103-MI1104 con TMC aprile 2023, MI9339-MI9340 con TMC dicembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 266 grammi

In tutti i casi il motivo del richiamo è un rischio chimico. Più precisamente si è trattato di un ritiro precauzionale a causa della possibile presenza di tracce di ETO nell’ingrediente farina di semi di carrube.

Nelle avvertenze non è indicato nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già acquistati e presenti in casa.