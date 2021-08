di Manuela 30 Agosto 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio lotti dei gelati Mini Cones e VanCho di Milka a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 27 agosto 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettivi è quella del 25 agosto 2021.

In entrambi i casi, il marchio del prodotto è sempre Milka, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Froneri Italy S.r.l., il nome del produttore è Froneri Schoeller e la sede dello stabilimento è a Osnabuck.

Queste sono le denominazioni di vendita esatte dei prodotti interessati dal richiamo, i numeri di lotto, la data di scadenza o termine minimo di conservazione e l’unità di vendita:

Milka Mini-Cones 8×25 ml : numeri di lotto OS1042 con TMC di maggio 2022, OS1073-OS1074-OS1075-OS1076-OS1077 con TMC di giugno 2022, OS1110-OS1111-OS1112-OS1113-OS1114 con TME di luglio 2022, OS1152-OS1153-OS1154-OS1165-OS1166-OS1167 con TMC di settembre 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 140 grammi (8 x 17,5 g)

Milka VanCho 480ml IT ES PT: numeri di lotto OS1035-OS1036-OS1039 con TMC di agosto 2022, OS1084-OS1085 con TMC di settembre 2022, OS1106-OS1107 con TMC di ottobre 2022, OS1131-OS1132-OS1147-OS1148 con TMC di novembre 2022. L'unità di vendita è rappresentata dalla confezione in barattolo da 319 grammi

In tutti i casi il motivo del richiamo è un rischio chimico: si è trattato di un ritiro precauzionale per la possibile presenta di tracce di ETO nell’ingrediente farina di semi di carrube.

Nelle avvertenze non è indicato nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione se già acquistati.