Gennaro Esposito sarà alla guida del bistrot Caruso Nuovo, nel centro di Milano

5 Settembre 2023

Un secondo capitolo in quel di Milano, dopo l’esperienza all’IT di Brera: sarà la mano di chef Gennaro Esposito a firmare il menu del Caruso Nuovo, bistrot incastonato all’interno del Grand Hotel et de Milan. E badate bene, quel “nuovo” non è certo lì a caso: oltre a rappresentare la volontà di declinare la cucina di questa storica insegna secondo una nuova impronta – quella dello chef campano, per l’appunto -, è infatti bene notare che il Grand Hotel è ormai prossimo alla riapertura dopo un importante restyling a opera di Dimorestudio.

Gennaro Esposito a Milano: tutti i dettagli del suo nuovo ristorante

Il filo che lega il Grand Hotel alla città di Milano è lungo 150 anni – ci pare doveroso, quindi, fare un paio di passi indietro prima di tuffarci nelle novità del caso. La struttura, inaugurata nel lontano maggio del 1863, sorge nel pieno cuore della città meneghina, ad appena una manciata di pasi dal Teatro alla Scala e da Piazza Duomo: si trattò del primo hotel della città a dotarsi di servizi postali e telegrafici – un lusso che, nel tempo, lo consolidò come punto d’incontro per imprenditori e diplomatici.

Nelle sue stanze Giuseppe Verdi compose le arie di Otello e Falstaff, poi eseguite nel vicino Teatro alla Scala; e passarono ancora un giovane Caruso, Maria Callas, il ballerino Rudolph Nureyev, l’Imperatrice Teresa Cristina di Borbone, Richard Burton e l’artista art déco Tamara de Lempicka. Come anticipato in apertura, ora l’attenzione è soprattutto puntata sulla missione di ridare vita allo storico bistrot Caruso che, affianco al ristorante Don Carlos, rappresenta la declinazione gastronomica di questo importante angolo di Milano.

Caruso Nuovo, dunque, e come accennato il “Nuovo” non è un caso – un chiaro rimando alla rinnovata direzione tanto negli interni quanto alla guida della cucina. A tenere il timone sarà per l’appunto chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del Saracino a Vico Equense, in Costiera Sorrentina; ma a onore del vero i dettagli o le norme operative sono ancora fastidiosamente rarefatti.

Partiamo, dunque, da quello che già sappiamo – il bistrot Caruso ha di fatto la reputazione di essere dedito a una cucina di chiara ispirazione locale. Qui il primo interrogativo: Gennaro Esposito deciderà di reimmaginare la tradizione lombarda secondo la propria impronta o manterrà un menu più vicino alla tipica cucina di Milano? Difficile anche parlare di date: stando a quanto lasciato trapelare l’apertura dovrebbe avvenire nel mese di settembre, ma ancora non si conosce il giorno esatto.