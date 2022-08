Genova: camion carico di farina prende fuoco in autostrada

di Manuela 12 Agosto 2022

Certo che quest’estate non c’è proprio pace per le strade della Liguria. Prima si ribalta un tir carico di prosciutti in autostrada, bloccando per ore la viabilità e adesso a Genova, sempre in autostrada, ha preso fuoco un camion carico di farina.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 11 agosto. Intorno alle ore 16, sull’autostrada A10, un camion ha preso improvvisamente fuoco subito dopo il casello di Arenzano, in direzione Ventimiglia. Il problema è che quel camion era stato appena riempito con un carico di farina.

Sul posto sono subito intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Multedo, un’autobotte dalla Centrale, la Polstrada e anche il 118 con l’automedica. Per fortuna il guidatore del camion non ha riportato ferito: essendo del tutto illeso, ha rinunciato al ricovero e al trasporto in ospedale.

Nel frattempo i vigili del fuoco si sono adoperati per spegnere le fiamme, mentre la Polstrada provvedeva a chiudere l’autostrada al traffico per dare il tempo ai pompieri e al 118 di proseguire nelle rispettive opere di spegnimento del rogo e di soccorso.

Secondo i vigili del fuoco, poi, l’incendio sarebbe stato scatenato da un guasto ai freni. Il problema, però, è che essendo il rimorchio pieno zeppo di farina, è andato subito in fiamme.