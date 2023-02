Genova, lo stellato The Cook chiuso dall’Asl: “Troppo severi”, dice Ivano Ricchebono

Il ristorante The Cook di Genova è stato chiuso in seguito a un controllo dell'ASL: abbiamo contattato chef Ivano Ricchebono per vederci chiaro.

di Luca Venturino 17 Febbraio 2023

Sovente quella del controllo dell’Asl è una Spada di Damocle che non lascia scampo: i ristoratori, qualunque sia il loro contesto, sono perfettamente consapevoli della sua presenza; ad alzare il capo la vedono lì, appesa a un filo sottile e pronto a spezzarsi al minimo passo falso. Ci sono occasioni, però, in cui la sentenza della proverbiale Spada che finisce per alzare un polverone mediatico – vuoi perché è stata calata con un eccesso di zelo, vuoi perché si è abbattuta su di un profilo di spessore. È questo il caso del ristorante The Cook di chef Ivano Ricchebono, celebre stellato del centro storico di Genova, recentemente costretto a prendersi una (piccola) pausa in seguito a un’ispezione del personale sanitario locale.

The Cook costretto alla pausa: le parole di chef Ivano Ricchebono

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX l’ispezione si è conclusa con la segnalazione di “problemi legati alle condizioni igieniche e la presenza di blatte”. Chef Ivano Ricchebono non ha peli sulla lingua, e non si fa problemi a confermare quanto segnalato dagli ispettori: “Ne hanno trovata una” ha dichiarato a Il Secolo, riferendosi naturalmente alla blatta. “Stavamo finendo il servizio di pranzo, era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie“.

Un incidente, una piccola svista. “È la prima volta che ci succede una cosa del genere” rincara poi la dose. Il punto di vista dello chef è condivisibile, ma allo stesso tempo la sentenza dell’ASL è, volenti o nolenti, inappellabile – motivo per cui, per assicurarci di vedere chiaro e indagare al meglio la vicenda, abbiamo contattato lo chef Ricchebono.

“I controlli ci sono stati, sì, e hanno trovato cose che si trovano normalmente in casi come questi” ci ha spiegato. Il tono di voce è calmo, relativamente rilassato: l’idea è quella di un qualcuno che in definitiva accetta la sentenza. Una critica modesta, al massimo, la muove alle modalità in cui è avvenuta l’ispezione: “Sono stati molto severi, forse un po’ troppo. Non ci hanno concesso modo di rimediare, e di questo sono dispiaciuto”.

Poi spazio al timore – fondato – che la storia finisca per traboccare un po’ troppo dai suoi confini: “Non sono stato il primo e non sarò l’ultimo a subire una sentenza del genere, ci mancherebbe” ha commentato. “Però ho l’impressione che la storia stia facendo scalpore perché sono uno chef stellato e un personaggio pubblico. In questi casi è importante non fare di tutta l’erba un fascio”.

La linea di Ricchebono, ostinatamente onesta, è la stessa che ha adottato anche nelle sue dichiarazioni a Il Secolo: “Non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate. Prendo atto della decisione della Asl e la rispetto. Ma spiace una chiusura così improvvisa, senza mai aver avuto problemi” ha spiegato. “Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla. Come ho detto, in cucina non avevamo ancora pulito solo perché stavamo ultimando il servizio”.

E il futuro? Vero, la serranda può stare chiusa per un po’, ma sogni e obiettivi non vanno in vacanza: “Farò quello che bisogna fare” ci ha raccontato. “La nostra idea naturalmente è quella di adoperarci per riaprire il prima possibile”.