Chef Ivano Ricchebono gestirà la caffetteria Vedova Romanengo a Genova

Avete presente chef Ivano Ricchebono del ristorante stellato The Cook? Ebbene, gestirà la storica caffetteria Vedova Romanengo a Genova.

di Manuela 19 Ottobre 2021

Non solo la storica caffetteria Vedova Romanengo di Genova sta per riaprire i battenti, ma lo farà sotto la supervisione di Ivano Ricchebono, chef e gestore dello stellato The Cook (stella confermata anche quest’anno dalla Guida Michelin).

La caffetteria sorge nel palazzo sito fra Vico Falamonica e via David Chiossone, vicino a piazza San Matteo: proprio in questo palazzo, ma al primo piano, si trova il ristorante The Cook di Ivano Ricchebono.

Lo scorso dicembre sulla pagina Facebook della caffetteria c’era l’ultimo messaggio postato dal locale, quando ancora la sua gestione era affidata alla Pasticceria Marescotti. A causa della pandemia da Covid-19, infatti, la caffetteria era stata chiusa per più di dieci mesi.

Ma ieri, sempre sulla pagina Facebook, è stata annunciata l’imminente riapertura. La caffetteria riaprirà i battenti, ma con un’importante novità: si tratta della gestione da parte dello chef Ivano Ricchebono, noto anche come volto televisivo del programma “È sempre mezzogiorno” in onda su Rai 1.

Ricordiamo che a febbraio, a San Valentino, nonostante i divieti, il ristorante The Cook di Ricchebono era stato uno fra i locali di Genova a decidere di sfidare la sorte (e le sanzioni) e rimanere comunque aperto. Se poi volete sapere perché la ristorazione ligure fatica a decollare, ecco la spiegazione dello chef Ricchebono.