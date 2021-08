A Genova l'assessore al Commercio ha annunciato che gli spazi aumentati dei dehors per ristoranti e bar saranno gratuiti anche per parte del 2022.

di Manuela 10 Agosto 2021

A Genova non solo le concessioni ai maggiori spazi per i dehors rilasciate nel corso del 2021 verranno mantenute anche per il 2022, ma è probabile che saranno gratuite anche per parte del prossimo anno.

Paola Bordilli, assessore al Commercio, ascoltando la richiesta dei gestori di ristoranti e bar (soprattutto di questi ultimi), ha spiegato che le concessioni di allargamento non scadranno il 31 dicembre 2021 (inizialmente dovevano scadere a fine giugno 2021, ma poi sono state prorogate fino a fine anno), ma verranno mantenute anche per il 2022. In aggiunta le strutture potranno diventare fisse per chi lo vorrà. Il Comune sta poi anche valutando su come consentirne la gratuità almeno per un tot di mesi del 2022.

Alcuni titolari di locali, infatti, hanno rivelato che con l’introduzione del Green Pass, stanno avendo qualche problema logistico: Fabrizio, il titolare del bar Murena di via XX settembre, ha spiegato che molte persone o preferiscono non esibirlo o proprio non ce l’hanno. Il risultato è che, nonostante fuori fosse pieno di gente, in una giornata nel suo bar sono entrate solo quattro persone: in questo modo sta perdendo clienti.

Il Comune di Genova, dall’inizio della pandemia, ha rilasciato più i 1.400 permessi per i dehors, 510 solo nel 2021, per un totale complessivo di 24mila metri quadri di superficie concessa. Attualmente la gratuità di tali spazi è sicura fino al 31 dicembre. Tuttavia Bordilli ha rassicurato tutti: Genova è stata la prima città italiana a far sì che le concessioni di suolo pubblico per avere più spazi all’esterno durante la pandemia fossero gratuite.

Questo è accaduto già nel 2020 ed è stato ripetuto nel 2021. Adesso, invece, si sta lavorando per capire se sia fattibile estenderla anche al 2022. Il fatto è che se anche la pandemia dovesse sparire, gli effetti negativi economici non termineranno altrettanto improvvisamente. Per tale motivo bisogna fare in modo di aiutare i commercianti, permettendo loro di allargarsi e snellendo la procedura burocratica relativa.

Molti commercianti ritengono, poi, che i dehors siano anche la soluzione ideale per aiutare le loro attività anche durante l’inverno, visto che, comunque, molti clienti preferiscono rimanere all’esterno. Ma per fare questo servono spazi aggiuntivi fuori, in modo da coprire anche i posti persi all’interno.