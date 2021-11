Genova, i dipendenti dei supermercati scioperano contro il Green Pass e i licenziamenti

Il 4 novembre a Genova andrà in scena uno sciopero dei dipendenti dei supermercati contro Green Pass e precarietà del lavoro.

di Luca Venturino 3 Novembre 2021

A Genova il 4 novembre alle ore 9:30 gli addetti alla grande distribuzione, compresi i dipendenti dei supermercati, si riuniranno per lo sciopero organizzato dal Cub (Confederazione Unitaria di Base) riguardante l’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro, il caro bollette e benzina, la precarietà del lavoro e l’annunciata riforma delle pensioni.

La manifestazione durerà per 24 ore, e come accennato ha intenzione di sottolineare l’indebolimento dei regimi di protezione dell’impiego che portano il lavoro a essere sempre più precario e minacciato da licenziamenti. Tra gli altri punti figura la protesta contro il Green Pass sul lavoro (che in Olanda ora è obbligatorio anche nei dehors) e la richiesta di aumenti salari consistenti, che possano fare fronte all’aumento del costo della vita alla luce dei rincari delle tariffe di luce, gas e benzina.

“Nessun lavoratore deve restare fuori dal posto di lavoro”, si legge su di un volantino diffuso dalla Confederazione Unitaria di Base di Genova. “Nessun cittadino deve essere obbligato a sottostare ad una ‘cura’ che non vuole. Lottare contro il peggioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro, in difesa di leggi e della Costituzione che vengono impunemente calpestate, non è un’opportunità del momento ma una necessità storica che tutti devono sentire sulla propria pelle.”