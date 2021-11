Green Pass: in Olanda obbligo anche nei dehors

di Manuela 3 Novembre 2021

In Olanda tornano le restrizioni anti Coronavirus. Non solo le mascherine saranno obbligatorie nei luoghi pubblici e per entrare nei negozi, ma sarà esteso l’obbligo di Green Pass anche per i dehors e le terrazze esterne dei ristoranti.

Se ricordate, i Paesi Bassi avevano abolito misure come l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici e il distanziamento solamente un mese fa. Solo che, da allora, i casi sono aumentati fino a raggiungere un livello di rischio “grave”. Così il premier Mark Rutte ha reintrodotto alcune restrizioni:

distanziamento di 1,5 metri

uso delle mascherine nei luoghi pubblici , nei negozi, nelle stazioni e negli ospedali

, nei negozi, nelle stazioni e negli ospedali obbligo di Green Pass nei dehors e terrazze esterne dei ristoranti, nei musei e nelle palestre

Rutte ha poi ricordato che tutto dipende dai comportamenti dei suoi concittadini: nel corso dell’ultima settimana le infezioni sono aumentare del 39%. In salita anche i ricoveri per Covid: hanno segnato un +50%, tornando ai livelli dello scorso maggio. Proprio per tali motivi, molti ospedali sono stati obbligati a cancellare tantissimi interventi.

In aggiunta, nel corso dell’ultima settimana, sono morte di Covid 102 persone e il 20% della popolazione over 12 anni non è ancora stata vaccinata.

Già a luglio in Olanda il Governo aveva deciso di chiudere nuovamente ristoranti e bar a mezzanotte a causa dell’aumento dei contagi.