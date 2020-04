Genova: Msc Foundation dona 1200 uova al Gaslini

Il Coronavirus ha smosso gli istinti solidali dei big: Coca Cola ha donato 1,3 milioni di euro alla Croce Rossa Italiana, Lavazza 10 milioni a ospedali e scuole, stessa cifra Ferrero. Per Pasqua, invece, si fa avanti la Msc Foundation del Gruppo Msc che continua a dimostrarsi vicina a Genova, dopo aver organizzato, a giugno dell’anno scorso, il concerto “Ballata per Genova” trasmesso in diretta su Rai1. La fondazione che fa capo alla famiglia Aponte ha donato all’Ospedale Gaslini 1.200 uova di cioccolato, per i bambini ricoverati, e 1.000 colombe per i dipendenti della struttura sanitaria. Alla Caritas del capoluogo ligure, MSC Foundation ha consegnato oltre 2mila uova di cioccolato e alcune centinaia tra colombe e agnelli di cioccolato.

Le numerose tonnellate di cibo, provengono dalle navi MSC Splendida e MSC Opera, attraccate nel porto di Genova, e dal grande centro logistico MSC di Bolzaneto, grazie anche alla tempestiva collaborazione prestata dall’Agenzia delle Dogane nello svincolo doganale dei beni, che comprendono: pasta, formaggio, yogurt, latte, uova e burro; carne, pesce e affettati vari; pizze, torte, biscotti e muffin; bibite analcoliche e succhi di frutta; cioccolata e croissant; olio d’oliva e sottaceti.

[Fonte: Agenzia di stampa Ansa]