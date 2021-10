Genova: sale del +16% il recupero delle capsule di caffè in alluminio

di Manuela 27 Ottobre 2021

Andiamo a Genova perché qui è salito del +16% il recupero delle capsule di caffè in alluminio. Il tutto è stato reso possibile grazie al programma “Da Chicco a Chicco” realizzato da Nespresso grazie alla collaborazione con Amius.

Il programma, in netta crescita, ha permesso di recuperare nel solo capoluogo ligure nel corso del primo semestre del 2021 qualcosa come più di 35 tonnellate di capsule di alluminio, segnando così una crescita del +16% (per un equivalente di 4 tonnellate in più di capsule esauste) rispetto al medesimo periodo dell’anno passato.

Una nota stampa ha rivelato che risultati positivi stanno arrivando un po’ da tutta l’Italia. In totale, sempre nel corso del primo semestre 2021, sono state recuperate da Nespresso (qui trovate le abitudini di consumo del caffè degli italiani secondo i dati raccolti dall’azienda stessa) 800 tonnellate di capsule in alluminio, il 29% in più (per un equivalente di più di 177 tonnellate di capsule esauste) sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e in aumento anche rispetto al 2019 quando ci si era attestati su 715 tonnellate.

In effetti da anni si parla del problema del recupero delle capsule di caffè: anche nel 2016 si diceva che inquinassero troppo. Da qui la necessità di creare dei progetti di recupero e riciclo come quello creato da Nespresso.