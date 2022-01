Georgina Rodriguez, nel suo hamburger c’è anche il caviale

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

Giornata piena di impegni social per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: mentre il calciatore portoghese lancia la sua nuova linea di occhiali su Facebook (ispirata, chiaramente, dallo stile di Gino Sorbillo), infatti, sua moglie si prepara al lancio del docufilm Soy Georgina su Netflix pubblicando un breve video su Instagram dove la vediamo cucinare un hamburger con il caviale.

Nel corso del video vediamo Georgina Rodriguez che, come tutte le cuoche e i cuochi del mondo, cucina e affetta la mortadella indossando un vestito con un enorme fiocco che funge anche da scollo a V. Poi transizione rapida nella stanza con la piscina interna (che è dotata anche di calciobalilla a bordo vasca, vogliamo mica farci mancare niente), e infine eccoci a tavola, dove la modella farcisce un hamburger con del caviale. Robe da tutti i giorni, insomma, un po’ come prendere un jet privato da 20 milioni di sterline per andare al ristorante.