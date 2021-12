Germania: cenoni di Capodanno con massimo 10 persone vaccinate

Causa variante Omicron, stretta in Germania per i cenoni di Capodanno: massimo 10 persone, ma solo se vaccinate.

di Manuela 22 Dicembre 2021

A causa dell’impennata dei contagi da Covid-19 (soprattutto per via della variante Omicron), ecco che anche la Germania si prepara a una stretta in vista dei cenoni di Capodanno. A tavola potranno sedersi massimo 10 persone, ma solo se vaccinate. Nel caso dei non vaccinati, le maglie si restringono ulteriormente.

Il cancelliere Olaf Scholz, durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino, ha elencato quali saranno le nuove restrizioni in vigore a partire dal 28 dicembre. Da quella data in poi dovranno chiudere discoteche e nightclub.

Inoltre le partite di calcio si svolgeranno di nuovo a porte chiuse. Idem dicasi per i grandi eventi. Ma quello che più interessa in vista dei festeggiamenti di Capodanno è che saranno vietati gli incontri privati fra più di dieci persone.

Scholz ha sottolineato che non è tempo per party di Capodanno in quanto è solo questione di settimane prima che la variante Omicron diventi dominante. Ecco che così dal 28 dicembre in Germania potranno svolgersi cene e party privati, ma solo per massimo dieci persone e solamente se sono vaccinate.

Nel caso, infatti, di persone non vaccinate, le restrizioni saranno più aspre: potranno incontrarsi solamente il nucleo abitativo e due persone di un altro. E stop (esclusi i minori di 14 anni).

Per quanto riguarda, invece, l’accesso ai ristoranti, anche in Germania è limitato solamente alle persone vaccinate o guarite. Ricordiamo, poi, che da inizio dicembre ai no vax in Germania è vietato l’accesso nei negozi al dettaglio.