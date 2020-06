Giancarlo Perbellini apre “Locanda Perbellini al Mare”, nuovo ristorante in Sicilia

Lo chef Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin a Verona, apre un nuovo ristorante, la “Locanda Perbellini al Mare” in Sicilia. Non è una novità l’espansione di quello che è già un piccolo impero della ristorazione (con diversi locali in Italia e ad Hong Kong): Perbellini è uno degli chef – imprenditori che meglio ha saputo muoversi nel panorama della ristorazione nazionale.

Già due anni fa, lo chef aprì un bistrot milanese e annunciò di essere pronto a replicare con lo stesso nome e la stessa impostazione in altre 15 città italiane. La vera novità, semmai, sta nel tempismo: Perbellini apre in un momento di certo non facile per la ristorazione nazionale e non solo. Lui ne è talmente consapevole che quest’estate ha deciso di non aprire il suo Casa Perbellini, ma di trasformarlo in un pop up restaurant con una formula più easy.

Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Così il 20 giugno si sperimenterà la formula vista mare del bistrot dello chef bistellato, sulla spiaggia di Bovo Marina, nel comune di Montallegro, fra Agrigento e Sciacca. A darne l’annuncio, raccontando il progetto, è il Corriere della Sera, a cui Perbellini ha spiegato di voler “lavorare ad una proposta gastronomica semplice e tradizionale, ma realizzata in chiave contemporanea con il know how del nostro ristorante stellato”.

Attenzione anche all’aspetto ecologico, con un ristorante realizzato interamente in legno e vetro, che conta una cinquantina di coperti (diventeranno 80 una volta finite e normative di distanziamento imposte alla ristorazione in queste settimane) tra spazi interni ed esterni, con meravigliosa vista sul mare inclusa.

