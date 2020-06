Gianna Nannini: pranzo inaspettato in un ristorante di Siena

Dopo la cena di Giuseppe Conte, adesso tocca a Gianna Nannini concedersi le prime uscite post lockdown. La cantate si è regalata un pranzo inaspettato a sorpresa in un ristorante di Siena, Da Mugolone, suoi vecchi amici: Gianna, infatti, è una cliente di vecchia data del locale.

Tutto è accaduto qualche giorno fa: il ristorante, per motivi di riservatezza, ha deciso di pubblicare la notizia solamente a qualche giorno di distanza. I due titolari, Andrea e Giulia Causarano, hanno spiegato che la cantante è andata da loro perché sono amici di vecchia data. In realtà i titolari non si aspettavano il suo arrivo: Gianna Nannini ha mandato un messaggio al cellulare avvisandoli che sarebbe arrivata per pranzo.

Detto fatto: Gianna Nannini ha lasciato la casa di Milano per passare qualche giorno a Siena e ha pranzato nel locale. Non si sa cosa abbia preso dal menu perché, come sottolinea il ristorante, è una persona scherzosa che tiene però molto alla privacy. Però pare che abbia gradito. Dopo il pranzo, poi, Gianna Nannini si è fatta scattare una foto in cucina, dietro al bancone delle comande insieme a Daniele Dattoli. Il tutto rispettando le distanze di sicurezza e indossando la mascherina.

Il ristorante è contento che Gianna sia andata a trovarli perché ha portato grande entusiasmo e spera che ritorni presto a Siena.