Giuseppe Conte: prima cena con la fidanzata post lockdown dallo chef Benito Morelli

Il premier Giuseppe Conte si è finalmente concesso una prima cena fuori insieme alla sua fidanzata e compagna Olivia Paladino, prima serata fuori post lockdown. E dove è andato? Un po’ lontano da Palazzo Chigi, si è recato a Velletri al ristorante dello chef Benito Morelli, il Benito al Bosco.

Una scelta non casuale: lo chef Benito Morelli è stato il responsabile di parecchi pranzi di gala a Palazzo Chigi (fra cui anche il pranzo di Villa Madama dato in onore di Xi Jinping, il leader cinese). Inoltre il ristorante ha il pregio di essere abbastanza distante da evitare fotografi e paparazzi. Almeno questo deve essere stato il pensiero del premier che, però, non aveva fatto i conti col paparazzo Rino Barillari il quale lo ha beccato a cena.

Giuseppe Conte (ricordiamo che durante il lockdown era lui a fare la spesa per la famiglia quando possibile, uscendo di casa), toltosi per una volta la cravatta e lasciandosi per una sera alle spalle le beghe della politica, a cena con Olivia ha scelto un menu a base di pesce: è partito con una catalana di gamberi e ha continuato con i paccheri al pesce, il tutto innaffiato da vino bianco. La cena doveva essere assolutamente top secret, lontana dagli occhi di tutti, anche se non è sfuggita allo sguardo sempre attento del celebre paparazzo.