Gianni Morandi va al ristorante a Milano e, come aperitivo, canta con i camerieri

Cosa succede se Gianni Morandi va a mangiare in un ristorante di Milano? Semplice: che al posto di fare l'aperitivo, si mette a cantare con i camerieri.

di Manuela 22 Febbraio 2022

Tutto può succedere quando Gianni Morandi va al ristorante. Anche che si metta a cantare insieme ai camerieri al posto di fare l’aperitivo. Tutto è successo nel ristorante A Santa Lucia di Milano.

Il cantante, arrivato terzo all’ultimo Festival di Sanremo 2022 (festival funestato a posteriori dalla morte dello chef Alessio Terranova, chef di Casa Sanremo) grazie alla canzone “Apri tutte le porte”, si è recato a mangiare in questo locale sito nel centro del capoluogo lombardo.

Arrivato nel ristorante, è stato immediatamente riconosciuto e ha acconsentito a cantare insieme ai dipendenti del locale prima di sedersi a tavola a mangiare. Il cantante bolognese, insieme a tre camerieri, si è esibito in una versione corale proprio di “Apri tutte le porte”.

Forse a livello di musicalità non proprio la versione maggiormente riuscita della canzone, ma quanto a entusiasmo i camerieri si sono impegnati molto. Il tutto con un Morandi sorridente e divertito (anche se forse un po’ affamato, ma siamo sicuri che il cuoco in cucina si stava dedicando al suo pasto, magari canticchiando anche lui in sordina).

Il video dell’esibizione improvvisata, poi, è stato postato sia sulla pagina Facebook del ristorante che sul profilo Instagram di Morandi. Potete vedere qui tutta l’esibizione, che ne dite? Sono pronti per il prossimo Sanremo?