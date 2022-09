Giappone: arriva il distributore automatico di carne Wagyu

In Giappone fa scalpore un distributore automatico di carne Wagyu in stile gacha: inserisci i soldi e la carne esce in maniera casuale.

di Manuela 19 Settembre 2022

Solo in Giappone puoi trovare il distributore automatico di carne Wagyu in stile gacha: metti i soldi e la macchinetta fornisce carne di manzo in maniera casuale.

Che in Giappone esistano macchinette automatiche per qualsiasi cosa, è un dato di fatto. Ma questa è veramente particolare. Il distributore automatico gacha di manzo Omi si trova in una stradina di Osaka. La rossa macchinetta, ben visibile, si erge solitaria con il suo carico di carne di manzo.

Sembra un distributore automatico come tutti gli altri, ma in realtà è ben diversa. Su tutti e quattro i lati puoi utilizzare uno dei pannelli gacha: inserisci i soldi e salterà fuori una sorpresa a caso, esattamente come per tutti gli altri distributori automatici di capsule gacha. Solo che, questa volta, nella capsula non c’è un pupazzo o un gadget, bensì della carne Wagyu.

Le opzioni a sorpresa sono tutte di manzo Omi e variano dalle costolette fino al controfiletto. Ovviamente se sei una persona a cui non piacciono le sorprese, puoi sempre scegliere la carne preferita da uno dei pannelli appositi: qui trovi una ricca selezione fra cui anche manzo arrosto, lingua di manzo, frattaglie miste e una tenera bistecca.

Il distributore spiega che questa carne Wagyu gacha vale più dei 2mila yen pagati. Quindi prendere la carne Wagyu qui costa sempre di meno che andare a comprarla altrove. Il distributore sottolinea, poi, che la carne viene fornita dalla macelleria Yamamuraya, con store principale a Kyoto.

Ok, voglio un distributore automatico di carne Wagyu anche qui in Italia, perché dobbiamo accontentarci dei soliti snack?