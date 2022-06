Giappone: chiude causa Covid il più antico ristorante cinese del paese

In Giappone ha chiuso causa pandemia da Covid-19 il più antico ristorante cinese del paese: era aperto da 138 anni.

di Manuela 6 Giugno 2022

Il Covid-19 ha mietuto un’altra vittima: in Giappone, causa pandemia, è stato chiuso il più antico ristorante cinese del paese. Pensate che era aperto da ben 138 anni.

Si chiama Heichinrou il ristorante in questione e il 2 giugno ha presentato una procedura fallimentare su richiesta dei creditori (il debito totale si stima essere superiore ai 300 milioni di yen). Ad attivare la procedura è stata la filiale principale del ristorante, un’istituzione della Chinatown di Yokohama.

Il ristorante era stato fondato nel 1884 ed era nato soprattutto per sfamare gli stranieri che si erano stabiliti nella città portuale durante la Restaurazione Meiji. Considerato da tutti il più antico ristorante cinese del Giappone, sorgeva a pochi minuti di distanza dalle porte principali di Chinatown. Distribuito su più piani, era famoso in quanto proponeva un menu di autentica cucina cantonese.

In Giappone, come in molti altri paesi, i ristoranti e locali dove si mangia e si beve sono stati colpiti gravemente dalla pandemia a causa della richiesta del governo di accorciare gli orari di apertura. A livello nazionale al momento si registrano 3.468 fallimenti a causa di queste restrizioni.

Al momento, però, pare che solamente il locale di Yokohama verrà chiuso: le altre filiali di Heichinrou a Tokyo, Osaka e Kitakyushu rimarranno aperte in quanto gestite da una società separata.