Giappone: ideato un sushi speciale per le donne in gravidanza

Arriva dal Giappone (e da dove, se no?) il sushi speciale studiato proprio per le donne in gravidanza. Ma come viene preparato?

di Manuela 18 Ottobre 2022

Non solo in Giappone, ma anche in Italia il sushi è un piatto molto popolare. Solo che non è fruibile per tutti: le donne incinte, infatti, non dovrebbero consumarlo in quanto la potenziale contaminazione del pesce crudo potrebbe essere molto dannoso per la futura puerpera e il bambino. Ma tranquilli, adesso ci pensa il Giappone a ideare il sushi dedicato alle donne incinte.

Lo scorso autunno, infatti, era stato lanciato un progetto di crowdfunding per cercare fondi per sviluppare un sushi che fosse sicuro da consumare per le donne in gravidanza. Si parla del Kanetsu Sushi: kanetsu vuol dire “riscaldato”. Visto che ora la campagna ha avuto successo, ecco che il Kanetsu Sushi potrebbe diventare realtà.

Lo chef che sta ideando questo sushi speciale, ha spiegato che seleziona con cura i tagli di pesce. Questi tagli vengono poi cotti e adagiati sui blocchi di riso all’aceto apposito per sushi. I pezzettini di sushi vengono successivamente messi in uno speciale congelatore ad alta velocità.

Questo processo di congelamento rapido offre due innegabili vantaggi:

riduce al minimo il tempo in cui il sushi rimane a temperatura ambienta, riducendo così i rischi di proliferazione batterica

riduce le dimensioni dei cristalli di ghiaccio che si formano, cosa che contribuisce a preservare il sapore del sushi

Questo Kanetsu Sushi è composto da nove pezzi:

salmone

madai (orata)

gamberi

kampachi (ricciola)

anago (anguilla d’acqua salata)

nodoguro uni (persico e ricci di mare)

hotate (capesante)

ika (calamari)

tamagoyaki (frittata)

Questo set di sushi costa 6.900 yen (47 euro e rotti) e verrà messo in vendita a partire dal 22 novembre sul suo sito di e-commerce Shopify.