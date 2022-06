Sushi: gli italiani preferiscono gli Uramaki Tiger Roll secondo Uber Eats

Quale tipo di sushi preferiscono gli italiani? Uber Eats non ha dubbi: secondo i suoi dati sono gli Uramaki Tiger Roll.

di Manuela 17 Giugno 2022

Visto che sabato 18 giugno è la Giornata Internazionale del Sushi, ecco che Uber Eats ha svolto una piccola indagine per scoprire quale sia il sushi preferito dagli italiani. Ebbene, pare che gli italiani adorino gli Uramaki Tiger Roll.

Secondo Uber Eats, la cucina tradizionale giapponese è diventata velocemente una delle preferite dagli italiani. In particolare il sushi è assai ricercato quando si vuole un delivery sfizioso.

Pare che gli italiani preferiscano mangiare il sushi a cena, con delivery richiesto soprattutto per le ore 19. Uber Eats ha poi rivelato quale è stato il più grande ordine di sushi a domicilio degli ultimi tempi: i 7 maggio scorso un cliente ha ordinato un sushi con ben 62 pezzi.

Ma quali sono i tipi di sushi preferiti? Considerando che il sushi nostrano è leggermente differente da quello vero giapponese (basta parlare con un giapponese per rendersene conto), ecco che qui da noi vanno tantissimo l’Uramaki Tiger Roll come sushi e il Sashimi Salmone per la categoria sashimi.

Tuttavia ci sono altre varietà che stanno prendendo piede, fra cui il Sashimi Maguro, l’Hosomaki Salmone e il Futomaki fritto. Se si vanno a vedere i dolci, invece, il re incontrastato sono i mochi.

Questi sono i 5 tipi di sushi più popolari in Italia secondo Uber Eats:

Uramaki Tiger Roll Uramaki Ebiten Uramaki Wind Speciale Harumaki Hosomaki Sake

Questi sono, invece, i 5 tipi di Sashimi più popolari qui da noi: