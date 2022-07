Gino D’Acampo: lo chef napoletano rifiuta un tè con la regina Elisabetta a causa dei panini al cetriolo

di Manuela 29 Luglio 2022

Potrai snobbare un tè con la regina Elisabetta solo perché non ti piacciono i panini col cetriolo? A quanto pare è proprio quello che ha fatto Gino D’Acampo, lo chef napoletano che è diventato una star della tv inglese.

Probabilmente lo chef ci ha ricamato un po’ su come sia andata veramente, ma in un’intervista al Daily Mail lo chef ha spiegato di aver dovuto declinare cortesemente un invito a prendere il tè con sua Maestà la regina Elisabetta in quanto i panini al cetriolo sono il suo incubo peggiore.

L’invito era arrivato prima che scoppiasse la pandemia. Solo che visto che detesta i panini al cetriolo e non gli piace neanche il tè, quando ha saputo dell’invito ha telefonato al suo agente e gli ha riferito che gli sarebbe piaciuto conoscere la regina, ma non piacendogli né i panini col cetriolo, né il tè, non avrebbe potuto partecipare. Inoltre al tè avrebbe anche dovuto indossare una cravatta e l’ultima volta che era successo è stato per il suo matrimonio.

Come avrebbe potuto convincerlo la regina a partecipare? D’Acampo non ha dubbi: se gli avesse offerto un piatto di pasta e un caffè ci sarebbe andato sicuramente. Ma davvero? Rifiuti di andare a conoscere una personalità come la regina (ammettendo pure che ti sarebbe piaciuto fare la sua conoscenza) solo perché non puoi fare il minimo sacrificio di sbocconcellare un panino col cetriolo, sorseggiare un tè e metterti una cravatta per un paio d’ore?