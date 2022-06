UK: la regina Elisabetta prende il te con l’orso Paddington nello spot per il Giubileo

In UK la regina Elisabetta ha preso il tè con l'orso Paddington nello spot di apertura del concerto per il Giubileo di Platino. E ha svelato dove tiene nascosti i panini.

di Manuela 5 Giugno 2022

In UK si è tenuto il grande concerto celebrativo per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Ebbene: poco prima dell’inizio della festa è stato mandato in onda uno speciale e divertente spot dove si vede la regina prendere il tè con l’orso Paddington.

Nel video, che potete vedere anche su YouTube, la regina ha deliziato sudditi e spettatori di tutto il mondo aprendo il concerto del Giubileo con uno sketch comico insieme all’orso Paddington. Nel video si vedono queste istituzioni britanniche mentre prendono il te suonando a ritmo We Will Rock You su tazze da tè in porcellana usando cucchiaini d’argento: un modo decisamente singolare per dare il via ai festeggiamenti.

Il concerto è stato, infatti, il momento cardine della terza giornata di celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino. A sorpresa l’improbabile duo formato da Elisabetta e Paddington, con questa piccola sequenza umoristica preregistrata, ha dato il via all’apertura del concerto dei Queen + Adam Lambert.

Nel video si vedono la regina e Paddington intenti a prendere il tè in maniera un po’ caotica a Buckingham Palace. L’orso ha fatto notare alla regina che sotto al suo cappello rosso tiene sempre un panino per ogni evenienza ed essere sicuro che non manchi mai. Con perfetta ironia la regina ha risposto che anche lei faceva la stessa cosa, aprendo la borsetta e tirando fuori la sua scorta di pane e confettura di arance, dicendo “Io tengo la mia [scorta] qui dentro”.

Nel video si vede poi Paddington mentre fa disastri durante il tè, rovesciando tazze, bevendo direttamente dalla teiera e spruzzando crema sul povero valletto del palazzo. Poi Paddington si è congratulato con la regina per i suoi 70 anni di regno dicendo “Buon Giubileo, signora. E grazie. Di tutto”. Al che la regina, con un sorriso modesto, ha risposto “Sei molto gentile”.

Lo spot non può non riportare alla mente un altro iconico sketch di apertura con protagonista la regina: ci riferiamo a quello che è andato in onda subito prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012, quello in cui la monarca incontrava Daniel Craig nei panni di 007 (con tanto di corgi qua e là).

Pare che la regina sia stata entusiasta di girare questo spot: secondo quanto riferito da Buckingham Palace, per la sovrana l’opportunità di invitare Paddingtona prendere il tè era un’occasione troppo divertente per perdersela. In realtà la regina è nota per il suo senso dell’umorismo, quindi non è strano che abbia deciso di prendere parte a una cosa del genere.