Gino Sorbillo annuncia sette nuove aperture nel 2024

Sul suo profilo Instagram Gino Sorbillo ha pubblicato un video dove annuncia ben sette nuove aperture per il 2024. Come, solo sette direte voi? No, no, tranquilli, è probabile che saranno di più perché il video si ferma solo a maggio 2024. C’è tempo, dunque, per un altro video con il resto dell’anno.

Dove aprirà Gino Sorbillo nel 2024?

Nella didascalia del video Gino Sorbillo dice solo di tenersi pronti per le nuove aperture del suo format Gino Sorbillo Pizza Gourmand. Lanciando una palla di impasto per ogni apertura, ecco che il pizzaiolo ci fa sapere che nel 2024 aprirà i suddetti locali:

Napoli, Piazza Vanvitelli, gennaio 2024

Bologna, via Santo Stefano 40 E, gennaio 2024

Padova, Piazza dei Signori 1, febbraio 2024

Milano, via Torino, marzo 2024

Roma, via Terenzio 12/14, marzo 2024

Bergamo, via Borfuro 14 C, maggio 2024

Roma, Stazione Termini, maggio 2024

Nei Commenti, poi, oltre ai soliti complimenti di rito, ecco che c’è chi si chiede se aprirà a Londra, al Vomero, in Puglia o nelle Marche. Altri hanno fatto notare che si tratta, in tutti i casi, di pizzerie del format Pizza Gourmand e che avrebbero preferito il format della pizza dei Tribunali. C’è anche chi ironizza sull’ennesima apertura di Milano.

Effettivamente, se andiamo a vedere sul sito ufficiale di Gino Sorbillo, ci sono alcune città che sono sovra inflazionate, considerando anche tutti i vari format del pizzaiolo. E zone d’Italia, invece, che sono del tutto ignorate.

Sempre basandoci su quello che viene indicato sul sito di Sorbillo, andiamo a vedere dove si trovano i locali di Gino Sorbillo. Abbiamo:

Napoli, la sede storica di Gino Sorbillo in via Tribunali 32

Amalfi, La Locanda della Canonica nell’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel

Ibiza – Spagna, Gino Sorbillo, C.de Miquel Caietà Soler 9 – Eivissa, Illes Balears

Miami – USA, Gino Sorbillo Miami Beach, Collins Ave, Miami, Florida

Tokyo – Giappone, Gino Sorbillo Tokyo, 3 Chome-2-1 Nihonbashimuromachi Chuo City, Tokyo

C’è poi il format Lievito Madre al Mare:

Napoli, via Partenope 1 (ang. Piazza Vittoria)

Roma, Gino Sorbillo Lievito Madre a Roma, Largo Augusto Imperatore 46

Milano, Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo, Largo Corsia dei Servi 11

Milano, Sorbillo Lievito Madre a Isola, via Pietro Borsieri 25

Genova, Gino Sorbillo Lievito Madre, Piazza della Vittoria

Torino, Gino Sorbillo Lievito Madre, via XX Settembre

Per il format Sorbillo Gourmand abbiamo:

Roma, Gino Sorbillo Pizza Gourmand, La Rinascente in via Tritone 61

Milano, Sorbillo Gourmand, via Montevideo (ang. via Savona)

Milano, Gino Sorbillo Pizza Gourmand, via Ugo Foscolo 1

C’è poi anche il format Casa Sorbillo:

Milano, Casa Sorbillo, C.so Vittorio Emaniele II 24/28 (ang. Corsia dei Servi)

Milano, Casa Sorbillo, via Agnello 18

Infine abbiamo anche l’Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo:

Napoli, Piazza Trieste e Trento

Napoli, via dei Tribunali 35

Napoli, via Luca Giordano 33

Napoli, Piazzetta Nilo

Milano, via Agnello 19

In effetti non ha tutti i torti chi ironizza sull’ennesima apertura di Milano. Però non tutto è perduto: visto che si è fermato a maggio, appare improbabile che nel corso del resto dell’anno non apra qualcosa qua e là.