Gino Sorbillo porta la sua pizza a Bologna

Gino Sorbillo si espande ulteriormente e apre questa volta una pizzeria a Bologna, in via Santo Stefano

Se a Bologna non vi basta avere l’Antica Pizzeria da Michele, ecco che adesso arriva anche quella di Gino Sorbillo. Il pizzaiolo, infatti, dopo aver aperto, oltre che a Napoli, anche a Milano, Roma, Genova, Torino, Amalfi, Miami, New York e Tokyo, per non parlare del locale appena aperto a Napoli a tema presepiale, ha deciso di aprire una pizzeria anche a Bologna. Il locale si trova in via Santo Stefano 40e, proprio nella stessa zona dove prima sorgeva la pizzeria Piedigrotta, dove la pizzeria napoletana Regina Margherita aveva chiuso a causa della camorra (e dove, fra l’altro, il locale Vasiniko era fallito).

Cosa sappiamo della pizzeria di Gino Sorbillo a Bologna?

In effetti a Bologna ci sono tantissimi ristoranti, pizzerie, bar e locali, di ogni tipo, genere e catena. Che mancasse Sorbillo era strano. Ma il vuoto è stato ora colmato e, così come pre annunciato da un post su Instagrama a febbraio, ecco che ora in via Santo Stefano 40e, Sorbillo è arrivato con il suo format Pizza Gourmand dedicato alla pizza regionale.

Si sa già che nel menu troveranno spazio pizze classiche (anche se con un cornicione meno evidente rispetto a quelle napoletane, probabilmente per venire incontro ai gusti loco locali), con ingredienti provenienti dalle diverse regioni italiane (ovviamente non mancherà la Mortadella Bologna Igp, abbinata a mozzarella fiordilatte, basilico, pesto di pistacchio e olio) e, ogni tanto, anche delle pizze stagionali.

Non mancheranno, poi, le pizze gourmand, dedicate alle diverse regioni, con in testa l’Emilia-Romagna con la pizza Parmigiano Reggiano, prosciutto crudo di Parma Dop, pomodorini, fiordilatte, basilico e olio. Oltre alle pizze, poi, ci saranno i fritti, la pasticceria e anche alcuni primi piatti.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, per ovvi motivi, non saranno quelli di Napoli, ma saranno quelli adattati a una città un po’ più cara come Bologna. Qui, infatti, sarebbe impensabile trovare una pizza margherita a 5-6 euro, aspettatevi un prezzo più vicino ai 10 euro. Le pizze più farcite, invece, varieranno dai 12 ai 13 euro.

Al momento la pizzeria non è ancora aperta: sulla vetrina sono comparsi il nome e il marchio, ma ci sono ancora i lavori di restyling in corso. Tuttavia si vocifera che potrebbe già inaugurare entro fine anno.

Non rimane adesso che attendere e vedere quando ci sarà l’inaugurazione. E quali pizze dedicate a questo o quel vip di passaggio a Bologna verranno realizzate nella nuova sede emiliana (pizze che potrebbero rientrare tranquillamente nella prossima top ten delle pizze più “opportuniste” di Sorbillo).