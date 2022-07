Gino Sorbillo apre l’albergo Palazzo Residenza Madre sopra la pizzeria dei Tribunali

di Manuela 15 Luglio 2022

Non pensavate mica che Gino Sorbillo stesse con le mani in mano, pronto solo a regalare pizze gratis nel suo battibeccare con Flavio Briatore, vero? Sorbillo, infatti, ha deciso di aprire l’albergo Palazzo Residenza Madre proprio sopra la sua storica pizzeria dei Tribunali.

Briatore sostiene che gestire solamente l’attività di famiglia, tramandandosi di generazione in generazione un unico ristorante non basta e che bisogna prendere esempio dal suo impero? Ecco che Gino Sorbillo, che non gestisce solo una pizzeria, ma parecchi locali in tutta Italia, ha deciso di aprire un hotel.

Si tratta di una mossa inedita per il pizzaiolo: nello stesso edificio dove si trova la pizzeria dei Tribunali ai Decumani, proprio nella casa al quarto e ultimo piano dove abitavano i nonni e dove è cresciuto il padre e gli zii, ecco che Sorbillo ha deciso di aprire l’hotel Palazzo Residenza Madre.

Al momento si parla di tre sole suite, ma a breve ne dovrebbero arrivare delle altre. Le camere sono state tutte ristrutturate e vantano arredi di design. Tuttavia Sorbillo ha deciso di mantenere inalterate alcune parti della cosa, fra cui la pavimentazione in cotto, i mattoni a vista e la canna fumaria del camino.

Gli spazi sono ampi: in fin dei conti qui all’epoca ci vivevano 23 persone, fra cui i nonni e la primogenita, la zia Esterina, quella a cui sono dedicate diverse pizzerie a Napoli e che di fatto è stata l’ultima ad abitare in quelle stanze. Tutto ciò soddisferà abbastanza lo spirito imprenditoriale di Briatore?