Gino Sorbillo apre una nuova pizzeria a Napoli tutta dedicata alla pizza Margherita

di Manuela Chimera 12 Marzo 2023

Gino Sorbillo, messe per un attimo da parte le provocazioni in merito alle farine di insetti, ha ora deciso di aprire una nuova pizzeria a Napoli. Si chiamerà Omaggio alla Margherita e sarà tutta dedicata alla pizza Margherita. Esatto, proprio così: qui nel menu troverete solamente la pizza Margherita, in tutte le sue possibili varianti, si intende.

Gino Sorbillo e la pizzeria only Margherita

La nuova pizzeria di Gino Sorbillo, Omaggio alla Margherita, sorgerà a piazza Vanvitelli a Napoli, nel quartiere del Vomero, proprio dove prima c’era il Blackwood. Qui, in pratica, si potrà mangiare solamente la pizza Margherita. Ovviamente la suddetta pizza sarà declinata in 40 varianti, altrimenti la cosa sarebbe stata un po’ troppo noiosa. Lo scopo di Sorbillo è quello di rendere omaggio alla pizza primigenia, la pizza Margherita.

Il menu delle 40 pizze Margherite pare che sia già pronto. La principale sarà la classica pizza Margherita con mozzarella fiordilatte. Alcune varianti proporranno diversi tipi di mozzarella fiordilatte, in modo da ottenere più combinazioni possibile con i pomodori. Non mancheranno, poi, varianti basate sull’impasto, con anche la farina di Napoli. Sì, se ve lo state chiedendo ci sarà anche la variante con mozzarella di bufala, non poteva certo mancare e anche quella col filetto di pomodoro.

Inoltre ci saranno pizze realizzate con provola e fuscella, altri prodotti tipici campani. Sorbillo ha poi aggiunto che ci sono tantissimi ingredienti che si possono fondere benissimo con la tradizionale base della pizza, bianca, rossa e verde. Per esempio, si possono abbinare verdure di stagione, carciofini o anche salame.

Sorbillo ha spiegato che tutti, almeno una volta nella vita, hanno assaggiato una pizza Margherita, visto che, comunque, è la prima pizza che si mangia da bambini. Inoltre è la pizza che viene scelta solitamente quando non si sa bene cosa ordinare.

Secondo Sorbillo, nonostante tutti i gusti che oggi abbiamo a disposizione, è la pizza Margherita la pizza che ameremo per sempre. Per questo motivo ha voluto renderle omaggio aprendo a breve una pizzeria che proporrà nel menu solamente pizza Margherita, anche se in 40 versioni.

Ricordiamo che l’anno scorso Gino Sorbillo aveva inaugurato e aperto l’albergo Palazzo Residenza Madre proprio sopra la pizzeria dei Tribunali. Inoltre, sempre l’anno scorso, aveva inaugurato anche l’apertura della sua prima pizzeria a Torino, la ventesima col suo nome (qui, a proposito, trovate la nostra recensione della pizzeria di Gino Sorbillo a Torino, voi ci siete già andati? Concordate?).