Gino Sorbillo apre un’altra pizzeria a Napoli

Prego segnare: Gino Sorbillo ha aperto un’altra pizzeria a Napoli, allungando così l’elenco di locali partenopei del pizzaiolo. Tuttavia questa volta la pizzeria ha una particolarità: è a tema presepiale. Già perché il nome del nuovo locale è Presepe Napoletano Pizzeria Ostaria e si trova in via Tribunali 359 (la sede storica è in via Tribunali 32), nel Palazzo Spinelli, all’angolo Vico Fico. E per l’inaugurazione è stato chiamato niente meno che Marco Ferrigno della Bottega Ferrigno, maestro nella realizzazione dei presepi a San Gregorio Armeno.

La svolta presepiale di Gino Sorbillo

In realtà, facendo un passo indietro, non è strana la tematica di questa nuova pizzeria targata Sorbillo. Decorreva l’anno 2019, di pandemia se ne parlava solo nei romanzi e film di fantascienza/horror ed ecco che Gino Sorbillo aveva vinto il contest “Un pizzaiolo Adhoc nel presepe di Ferrigno”, votato dalla community di MySocialRecipe di Francesca Marino.

Il che vuol dire che Sorbillo era diventato un personaggio del famoso presepe di Ferrigno. Anzi: più precisamente Ferrigno aveva creato il personaggio del pastore-pizzaiolo di Gino Sorbillo.

Personaggio, che, in realtà va ad unirsi a una folta schiera di altre statuine per il Presepe a tema pizzaiolo già esistenti da anni (anche se non tutte targate Ferrigno): nel mio Presepe, per esempio, ho almeno due pizzaioli (non Sorbillo, of course), una produttrice di frittelle, un polentaro, un castagnaro e un porchettaro (per tacere di svariati cuochi, panettieri e osti), figure a cui quest’anno si andrà a unire anche un piadinaro. Ora che ci penso nel Presepe ho quasi più addetti alla ristorazione che pastori.

Ma torniamo alla nuova pizzeria. Come fatto notare dai Commenti da alcuni degli utenti più sagaci, l’apertura di una nuova pizzeria a Napoli non è precisamente una novità o un evento eclatante. Diciamo che in questo caso è il tema a essere interessante.

Comunque sia in un post pubblicato su Instagram ecco che Sorbillo ci ha fatto sapere cosa troveremo nel menu del nuovo locale:

pizze con il cremoso di Cacioricotta di capra sul cornicione farcite a piacere con il Prosciutto crudo al tartufo, la Pancetta di Patanegra , le Alici del Cantabrico, il Piennolo Dop, le cime di Friarielli con Jamon Iberico

Tianielli (pasta e carne) di ragù e di Genovese

Polpette

Parmigiana di Melanzane

Fritti

Il tutto innaffiato dai Vini del Vesuvio, dal Franciacorta e dallo Champagne. Qui trovate il post in questione.

A proposito della pizza con la pancetta di Patanegra: chissà cosa ne pensa Flavio Briatore, vista tutta la polemica montata eoni fa fra Briatore e le sue pizze (care) col prosciutto di Patanegra e i pizzaioli napoletani con le loro pizze a costo più contenuto?

Comunque sia, qui trovate il video dove Sorbillo specifica qualcosa di più in merito al tipo di menu della nuova pizzeria.