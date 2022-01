Gino Sorbillo apre a Napoli una nuova pizzeria sul Lungomare

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

Dopo l’apertura di Torino, Pizza Gourmand di Gino Sorbillo approda con un nuovo progetto a Napoli, e più precisamente sul Lungomare, in via Partenope, proprio accanto alla pizzeria Lievito Madre al Mare, sempre di proprietà di Sorbillo, e all’interno dei locali occupati dall’ex pizzeria di Eccellenze Campane.

La pizzeria aprirà i battenti a metà febbraio, ma non c’è ancora una data precisa. Per annunciare la notizia, Sorbillo ha pubblicato sul proprio profilo di Instagram una foto in compagnia di Paolo Scudieri, proprietario di Eccellenze Campane: “Amicizia & lavoro e news. Buona domenica a tutti da Napoli”, si legge nella didascalia, come a festeggiare l’accordo siglato con l’imprenditore. Il format già lo conoscete, e d’altronde squadra che vince non si cambia: pizze regionali caratterizzate da tre ingredienti tipici del territorio, per un totale di venti voci nel menu. Per quella del Lazio, ad esempio, abbiamo il guanciale di Amatrice e il Pecorino laziale Vecchio Montanaro Dop, mentre quella campana fior di latte di mucca Jersey dei Monti Lattari, pecorino bagnolese di Bagnoli Irpino e pomodoro San Marzano Dop.