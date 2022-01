Pizzerie, Gino Sorbillo apre (finalmente) a Torino

di Dissapore 3 Gennaio 2022

Gino Sorbillo apre la ventesima pizzeria della sua catena diffusa in tutto il mondo, e arriva finalmente a Torino dopo due anni di annunci e rinvii causa Covid. Era stata annunciata a inizio 2020 l’apertura sotto la Mole, ma la pandemia aveva bloccato tutto; poi di nuovo doveva arrivare nell’estate 2021, ma niente da fare; nel frattempo Sorbillo apriva un Lievito Madre a Roma – qui la nostra recensione – e una pizzeria-cocktail bar a Ibiza. Ora la pizzeria di Torino è comparsa sul sito ufficiale del noto pizzaiolo napoletano, a settembre nominato Cavaliere della Repubblica italiana: non c’è ancora una data precisa ma il locale dovrebbe essere inaugurato a metà gennaio.

Circa cento posti a sedere, apertura sia a pranzo che a cena con orario continuato (12-23.30), sette giorni su sette. Una impostazione molto napoletana del locale quindi, e un’altra caratteristica tipicamente partenopea che sarà mantenuta nella pizzeria torinese è l’impossibilità di prenotare: chi vuole mangiare da Sorbillo farà la fila. Il posto è in via XX Settembre, all’angolo con via Buozzi. In carta i classici napoletani e le pizze-signature di Sorbillo come la Margherita Gialla (pomodorino giallo del Vesuvio, Provola misto latte di bufala e Conciato Romano) o la Antica Margherita (fiordilatte misto con latte di bufala; la Cetara con pomodorino del Piennolo del Vesuvio). Ci saranno anche i tipici antipasti sia fritti (crocchè, palle di riso, frittata di pasta) che crudi (fresella con i pomodorini del Piennolo, mozzarella di bufala).