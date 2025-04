Giorgia Meloni ha davvero regalato a Re Carlo un barattolo di Nutella

Che la Nutella piaccia a tutti – noi compresi, badate bene – non è certo una novità: per dissipare il dubbio è sufficiente uno sguardo al faturato di casa Ferrero. Che però stia diventando simbolo e dono per i grandi del mondo che vengono a visitare lo Stivale, però, ci lascia un po’ straniti.

Un rapido sunto: Carlo e Camilla scendono dalla Terra di Albione verso l’Italia. Si magna al Quirinale, il Re chiede scusa alla cucina italiana a nome degli inglesi, Petrini approfitta della visita per chiedere al nostro di aprire Buckingham Palace ai contadini. Il calendario corre, ed è presto tempo di rientrare. Giorgia Meloni pensa di omaggiare il tutto reglando un barattolo di Nutella. Ma davvero?

La Nutella e le “istruzioni per l’uso”

Lo ripetiamo a scanso di equivoci: il nostro non è dare contro a Nutella o alla Ferrero tutta, che ci mancherebbe. Fa un po’ sorridere – e non con troppa gioia -, però, che la crema di nocciole in questione sia diventata l’omaggio de facto ai potenti del mondo. Ricordate quando ai leader del G7 regalammo un barattolo personalizzato?

Ora come allora, la scelta di affidare il carico semantico del Made in Italy (perché di questo si tratta, come vedremo dalle parole della stessa Meloni) al prodotto di un colosso mondiale fa alzare un po’ le sopracciglia, e soprattutto stride parecchio con l’idea di artigianalità, di piccolo è bello, che spesso e volentieri il nostro governo vuole esaltare.

Nelle ultime ore Meloni è stata a Villa Madama per la cerimonia di conferimento del premio del Comitato Leonardo. Premio che, in una malizia del destino, è stato assegnato proprio a Giovanni Ferrero: cogliendo l’occasione, la presidente ha voluto ricordare l’omaggio per Re Carlo. “Era accompagnato da un biglietto con le istruzioni per l’uso“, ha spiegato.

“Diceva più o meno così: “In una domenica di pioggia, se ti senti un po’ giù di corda, indossa il tuo pigiama più comodo, siediti sul divano, guarda quella serie tv che volevi iniziare da tempo, prendi un cucchiaino… e con questa ti sentirai meglio””. L’idea, ha proseguito Meloni, era far intendere che i prodotti italiani non solo conquistano il mondo, ma fanno anche bene al cuore. “Il Made in Italy non vince perché costa meno, ma perché è imbattibile in qualità. E questa — la qualità — dev’essere anche la nostra missione”. Insomma, la domanda resta valida: perché non cogliere l’occasione per valorizzare una produzione artigianale?