Giorgia Meloni: il generale dell’Uganda la corteggia con 100 mucche come dono di nozze

Non ha neanche fatto in tempo a diventare premier che Giorgia Meloni è subito stata corteggiata da un ammiratore. Più precisamente dal generale dell'Uganda che le ha offerto 100 mucche come dono di nozze.

di Manuela 4 Ottobre 2022

Un bizzarro messaggio di Muhoozi Kainerugaba, generale dell’Uganda, è arrivato alla leader di Fratelli d’Italia. Non appena Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, ecco che, da prassi, sono arrivate le congratulazioni dei diversi capi di Stato. Quelle più particolare di tutti, però, sono state quelle del suddetto generale: le ha in pratica offerto 100 mucche come dono di nozze.

Ora, non è ben chiaro quanto sia stato un messaggio ironico e quanto sia stato un messaggio serio. Quello che è certo è che Kainerugabam figlio del presidente Yoweri Musevani e il suo più papabile successore, si è congratulato con Giorgia Meloni, definendola la “futura premier senza paura e sincera”.

Fin qui nulla di strano, solo che poi le ha offerto come regalo cento capi bovini di una pregiata razza locale. Il generale ha poi ritenuto opportuno spiegare il perché del suo gesto. Non è il concetto del regalo a essere strano, quanto la scelta del dono. Se ci sta che un Mario Draghi regali a Mark Zuckerberg una cassetta di Brunello di Montalcino, ecco che regalare un’intera mandria bovina è decisamente più stravagante come dono.

Il generale ha spiegato ai suoi amici italiani che queste sono mucche Nkore. Nella sua cultura un uomo regala alla donne che gli piace una mucca, non fiori come fanno gli europei (cosa che ammette di non capire). Non si sa quanto fosse serio, ma il generale ha anche fatto sapere ai suoi follower di aver coinvolto nella faccenda anche Massimiliano Mazzanti, l’ambasciatore italiano in Uganda, per negoziare “il prezzo del matrimonio”.

In tutto ciò Giorgia Meloni tace, ma non ci si può fare a meno di chiedere se stia effettivamente pensando di allestire una stalla in giardino per ospitare l’eventuale dono se mai dovesse accettarlo. Anche perché come funziona il protocollo nel caso di un regalo bovino di siffatto genere? Puoi cortesemente rifiutarlo, anche se arriva da un altro capo di Stato? Devi accettarlo per forza, con tutti gli annessi e connessi?

[Crediti Foto | Loco2014, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons]