Mario Draghi incontra Mark Zuckerberg e gli regala una cassetta di Brunello di Montalcino

di Manuela 6 Maggio 2022

Mario Draghi incontra Mark Zuckerberg a Palazzo Chigi e… No, non è l’inizio di una barzelletta: il CEO di Facebook, pardon, Meta, continua la sua vacanza in Italia. E dopo esserci concesso un pranzo al ristorante Il Cambio di Torino, ecco che ha fatto una capatina anche a Palazzo Chigi. Qui Mario Draghi, da bravo padrone di casa, gli ha regalato una cassetta di Brunello di Montalcino.

Praticamente in questa vacanza italiana Zuckerberg e consorte stanno facendo incetta di prodotti italiani, manco stessero facendo il giro dei parenti durante le vacanze estive.

Qualche giorno fa, infatti, il CEO e consorte sono stati immortalati al ristorante Il Cambio di Torino dove hanno preso un classico: gli agnolotti alla piemontese, abbinati a un’insalata e al succo di mirtillo.

Tuttavia Zuckerberg, poco prima, era stato ospite da John Elkann, cogliendo l’occasione per visitare i laboratori di Peyrano e aggiudicandosi il primo regalo: un kit esclusivo capace di creare la cioccolata calda Peyrano sia nella realtà che nel metaverso. Successivamente la coppia è andata a fare un tour del Museo Egizio, ma non è dato sapere se anche qui abbiano ricevuto un presente o se si siano accontentati di fare come noi poveri turisti, prendendo qualche cartolina e qualche souvenir a forma di mummia o piramide.

Poi, in questa sorta di pellegrinaggio-vacanza, ecco che Mark Zuckerberg si è recato a Palazzo Chigi. Qui ha incontrato il premier Mario Draghi e Vittorio Colao, ministro della Transizione digitale. Durante l’incontro, anche Draghi ha deciso di regalare qualcosa a Zuckerberg: una cassetta di Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2013 di Biondi-Santi a Tenuta Greppo (Montalcino), selezionata da Franco Ricci e Bibenda.

Che dire? C’è chi va in vacanza dalla nonna e torna a casa carico di conserve, sughi e soppressata e c’è chi fa il giro di politici e vip e si becca macchinette all’avanguardia e riserve speciali.