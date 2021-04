Giorgio Locatelli a favore della riapertura serale in Italia: “ma dipende dai vaccinati”

Anche chef Giorgio Locatelli è d’accordo per la riapertura serale dei ristoranti in Italia, ma ad una condizione: se sono “buoni” i numeri dei vaccinati.

Mentre chef Giorgio Locatelli può gustarsi (e far gustare) una cena nel suo ristorante di Londra, ora che il Regno Unito ha dato il via libera per la riapertura dei ristoranti, anche di sera, ha voluto esprimersi in merito all‘ipotetica apertura dei ristoranti anche in Italia, come vorrebbero proporre (di nuovo) le Regioni al Governo.

“In Italia è importante riaprire la sera, anche in vista della stagione estiva ed è inoltre importante arrivare ad avere dei buoni numeri di vaccinati”, ha detto chef Locatelli, commentando la notizia della possibile riapertura serale e negli spazi all’aperto dei ristoranti. “Qui a Londra – aggiunge lo chef, che nella capitale inglese gestisce la Locanda Locatelli – abbiamo riaperto anche per cena lunedì scorso, soltanto all’esterno, e la cosa sta funzionando molto bene. Abbiamo subito riempito i 40 posti della terrazza del ristorante”.

“È il segno che i vaccini funzionano – ha continuato il giudice di Masterchef Italia – e che la ripresa è legata all’immunità. È un messaggio chiaro anche per chi è contrario alla vaccinazione: attualmente nel Regno Unito abbiamo 40 milioni di vaccinati e dal 17 maggio potremo riaprire, sempre con il dovuto distanziamento, i locali anche all’interno”.

[ Fonte: Adnkronos ]