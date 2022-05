Giorgio Locatelli torna in tv con il nuovo cooking show Home Restaurant

Tutti pronti per il nuovo cooking show di Giorgio Locatelli? Si chiamerà Home Restaurant e andrà in onda su Tv8.

di Manuela 23 Maggio 2022

Fra i tre giudici di MasterChef, sempre tutti a parlare del nuovo show di Antonino Cannavacciuolo, di Bruno Barbieri di qua e di là, ma Giorgio Locatelli? Che fine ha fatto? Tranquilli, anche lui sta per tornare sul piccolo schermo, ma non con la nuova stagione di MasterChef, bensì con il suo nuovo cooking show dal titolo Home Restaurant.

Esattamente come il precedente talent show da lui presentato, Maitre Chocolatier, anche questo nuovo formato andrà in onda su Tv8.

Che poi, a definirlo nuovo, si fa fatica: in realtà la formula è quella classica di tutti i cooking show di questa tipologia. In pratica da lunedì 23 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 19,15, si sfideranno sotto l’occhio attento del giudice dalla chioma brizzolata e scompigliata appassionati di cucina e chef amatoriali, il tutto a suon di cucina casalinga.

Praticamente in ogni puntata due chef amatoriali con annessi assistenti si sfideranno da casa propria preparando i propri cavalli di battaglia. Sarà lo chef, poi, a dover assaggiare quanto cucinato e a esprimere un giudizio.

Vista la natura del format, ogni puntata avrà un tema diverso, anche perché le sfide sono itineranti. Gli chef dovranno non solo preoccuparsi di mettere a tavola qualcosa di commestibile, ma dovranno anche organizzare la sala, la mise en place e preparare la carta dei vini.

A turno, Giorgio Locatelli si presenterà a cena a casa del cuoco di turno insieme agli avversari e a un ospite vip (un po’ come in Cortesie per gli Ospiti, insomma). Tuttavia è richiesto che l’atmosfera sia quella di un vero ristorante.

Ma chi saranno gli ospiti che accompagneranno chef Locatelli in questo viaggio alla scoperta dei talenti culinari italiani? Eccoli:

Costantino Della Gherardesca

Marisa Passera

Giancarlo Fisichella

Lucia Ocone

Caterina Guzzanti

Serena Grandi

Gianmarco Tognazzi

Mietta

Cristina Donadio

Ciro Ferrara

Per potersi aggiudicare la vittoria, gli sfidanti dovranno superare tre giudizi:

quello degli avversari

quello dell’ospite vip

quello di chef Locatelli

Tutti costoro dovranno dichiarare quanto sarebbero disposti a spendere per quella cena di un Home Restaurant, spaziando dai 10 ai 50 euro. Ovviamente Locatelli, come nella miglior tradizione (Borghese docet) avrà un bonus da 25 euro da attribuire come riterrà più opportuno. Vincerà chi sarà riuscito ad assecondare meglio il tema della serata.