di Manuela 10 Settembre 2021

Siete tutti pronti per il nuovo talent show che andrà in onda su TV8 a partire dal 20 novembre? Si intitolerà Maître Chocolatier, sarà presentato da Lindt Italia e alla conduzione vedrà lo chef Giorgio Locatelli (volto noto e amato di MasterChef Italia), affiancato dal Maître Chocolatier Lindt Nico Tomaselli e dalla pasticcera Melissa Forti.

A partire dal 20 novembre, ogni sabato su TV8 per 5 settimane andrà in onda questo talent show dove si sfideranno dieci professionisti esperti nell’arte del cioccolato. Il titolo completo del programma è “Maître Chocolatier, Talenti in Sfida”. Giorgio Locatelli condurrà lo show, seguendo da vicino gli aspiranti vincitori e rivelandone storie e speranze.

In giuria, invece, ci saranno Nico Tomaselli (Maître Chocolatier negli USA e Responsabile Ricerca e Sviluppo di Lindt & Sprüngli), Melissa Forti e un ospite d’eccezione a sorpresa, diverso per ogni puntata e proveniente dal mondo dello spettacolo.

I concorrenti dovranno mettere alla prova la loro creatività, la loro passione, il loro desiderio di innovare le loro tecniche e le loro capacità per superare tutte le sfide che verranno loro proposte. E queste prove saranno sempre più difficili. Alla fine di ogni puntata verrà poi eliminato un concorrente.

Il vincitore potrà poi diventare Maître Chocolatier di Lindt Italia, avendo così la possibilità di creare nuovi dolci al cioccolato. Ma come si svolgeranno le puntate? Ci saranno due sfide: