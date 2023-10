Giorgione Orto e Cucina si trasforma in un personaggio di Call of Duty

di Luca Venturino 30 Ottobre 2023

Chi tra i nostri lettori ha tendenze più nerdacchione (un termine, badate bene, che usiamo con infinito affetto) potrebbe avere provato l’ebbrezza di abitare, anche solo per qualche secondo, una lobby in multiplayer di Call of Duty. Insulti a ogni uccisione che in un qualsiasi Paese civile sarebbero condannati in maniera unanime contro crimini contro l’umanità intera, ragazzini che inspiegabilmente giurano e spergiurano di avere passato la serata precedente con vostra madre, fratelli che litigano per il proprio turno per poi sentire la mamma che cala su di loro come un giustiziere mascherato spegnendo senza troppe cerimonie la console. Ebbene, in questo coro di caos e ormoni potrebbe aggiungersi una nuova voce – una voce verace, golosa, perentoria; la voce profonda di chi, alla frenesia della vita internettiana, preferisce la genuina solidità dei primi piatti: la voce di Giorgione Orto e Cucina.

Ok, ma che ci fa Giorgione su Call of Duty?

Eh, bella domanda. Vorremmo saperlo anche noi, dobbiamo confessarvi – anche se a essere sinceri il sentire il suo vocione esclamare “Molto, molto bene” tra una mappa e l’altra ci fa emozionare. Pochi, anzi pochissimi, gli indizi sulla nuova collaborazione tra Giorgione Orto e Cucina e Call of Duty: niente più che una semplice clip di qualche secondo pubblicata sul (seguitissimo) profilo Instagram del cuoco.

La cucina è immersa nella penombra. Dal soffitto, appeso a un gancio affilato, pende inerte un salame crudo; sul banco da lavoro riposano alcune salsicce, una mezzaluna, un uncino da macellaio. Giorgione esce dalle ombre e si avvicina a noi, ma della barba abbondante non c’è traccia: il suo volto è nascosto da un passamontagna con una maschera a forma di teschio. “Molto, molto, molto bene!” dice, appoggiandosi sul bancone. La metamorfosi è completa: Giorgione Orto e Cucina è diventato un personaggio di Call of Duty.

“Ho ricevuto una chiamata impossibile da rifiutare!” si legge nella didascalia che accompagna il video. “Presto su questi schermi”. Le migliori menti dell’internet si sono riunite per provare a indovinare la natura di questa inaspettata – ma non per questo non benvenuta – collaborazione tra Giorgione e Call of Duty: si tratterà di una serie di video promozionali che vedranno protagonista lo chef? O ancora, Activision sta preparando una skin (con tanto di frasi preregistrate, vogliamo ben sperare) ispirata proprio al nostro protagonista?

Sui social è già cominciata la battaglia della speculazione. Un commento su tutti, nel frattempo, indica che Activision ci ha visto lungo: “Se mettono la skin di Giorgione torno a giocare”.