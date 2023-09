McDonald’s collabora con Tesla per creare un cucchiaino, ma Elon Musk non ne sapeva niente

McDonald's e Tesla hanno unito le forze per creare un cucchiaino ispirato al Cybertruck, ma Elon Musk non ne sapeva nulla.

di Luca Venturino 13 Settembre 2023

Una collaborazione tra il ramo cinese di Tesla e McDonald’s ha finito per cogliere impreparato perfino lo stesso Elon Musk – che il messaggio non sia arrivato ai piani alti? La vicenda è piuttosto semplice: la cosiddetta pietra dello scandalo è un particolare cucchiaino (anzi, 50 mila a essere precisi) pensato per il McFlurry ed evidentemente ispirato dalla inconfondibile linea squadrata del Cybertruck, le cui foto sono state pubblicate su X (ossia, per quelli di voi che hanno passato gli ultimi mesi sotto una pietra o in ferie, il buon vecchio Twitter) da Sawyer Merritt, investitore della casa automobilistica in questione.

“McDonald’s e Tesla? Chiamatemi il capo” “Ma signor Musk, è lei il capo”

Il post, come potrete certamente immaginare, ha rapidamente assunto i connotati dei contenuti virali – tanto da attirare l’attenzione dello stesso Elon Musk, patron di Tesla, che ha commentato con un laconicissimo “Notizie false, per quanto ne so” accompagnato da un paio di emoticon con le lacrime dalle risate. Naturalmente il buon Merritt non si è fatto intimidire, e ha prontamente sottolineato che la collaborazione con McDonald’s era di fatto riportata anche sulla pagina Weibo (social media cinese estremamente popolare) ufficiale di Tesla.

Insomma, come anticipato in apertura di articolo pare che la notizia non sia arrivata ai piani alti – o perlomeno non a quello più alto in assoluto, ecco. L’abbondanza dei dettagli sulla collaborazione e il fatto che, come già riportato, il tutto fosse stato pubblicato dalla pagina Weibo della casa automobilistica, però, fa presagire che sia stato proprio Musk a perdersi qualche email.

I “Cyber Spoons” – questi i nomi dei cucchiaini nati dalla collaborazione tra Tesla e McDonald’s – riprendono il caratteristico design spigoloso del Cybertruck e sono stati prodotti in edizione limitata ad appena cinquantamila esemplari. Sono acquistabili al prezzo di 30 yuan (circa quattro euro, tanto per intenderci), e sull’estremità di ognuno di essi è scritto “powered by Tesla” e la frase “DON’T PANIC”, una chiara citazione all’opera Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, che per di più è uno degli autori preferiti di Elon Musk.

D’altro canto, è bene sottolineare che non si tratta affatto della prima volta che il signor Tesla si trova tra le mani prodotti bizzarri o comunque insoliti: pensiamo ad esempio al Cyberwhistle, fischietto in acciaio inossidabile anch’esso ispirato alla linea del Cybertruck e già ben presente sul mercato cinese, o ancora alla tequila da 250 dollari venduta in una bottiglia a forma di saetta.