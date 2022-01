Giornata mondiale della Pizza: c’è pure un dominio dedicato, ma nessuno lo usa

È appena finita la Giornata mondiale della Pizza, ma non tutti sanno che esiste un dominio dedicato a essa, solo che in Italia nessuno lo usa.

di Manuela 18 Gennaio 2022

Come è andata ieri la Giornata mondiale della Pizza? Assaggiato qualche pizza particolare? Nonostante la pizza sia uno dei piatti preferiti dagli italiani è curioso il fatto che, pur esistendo il dominio .pizza, in Italia venga usato pochissimo.

Secondo una ricerca Doxa, l’86% degli italiani dichiara di mangiare la pizza almeno una volta a settimana, mentre il 40% la mangia due volte a settimana. Inoltre Google ci ha anche fatto sapere che nel 2021 la parola “pizza” è stata una di quelle più cliccate in internet in Italia nella sezione “ricette più ricercate” (si trova nelle prime cinque posizioni, qui trovate tutta la classifica).

Ecco dunque che la pizza vanta anche un suo dominio, .pizza per l’appunto. Al mondo attualmente esistono più di 10mila siti internet con questo dominio, ma stranamente non è l’Italia il paese che se ne è aggiudicati di più: il 40% è registrato negli Stati Uniti, seguito da Islanda, Canada e Germania.

A quanto pare il dominio .pizza in Italia viene alquanto snobbato (per quale motivo non è dato saperlo). Tuttavia secondo Gianluca Stamerra, di GoDaddy, società americana che si occupa di web hosting e che ha realizzato la ricerca, ecco che scegliere un dominio appropriato per la propria attività aiuta ad attirare le persone interessate sul sito.