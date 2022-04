Giovanni Ferrero è il più ricco d’Italia con 36,2 miliardi di dollari, dice Forbes

di Luca Venturino 7 Aprile 2022

Se dovessimo stilare un elenco dei vizi dell’uomo, la golosità sarebbe probabilmente tra i primi posti assoluti. Non sorprende quindi che il signor Nutella in persona, Giovanni Ferrero, sia (ancora una volta) l’uomo più ricco d’Italia con una fortuna che si aggira intorno ai 36,2 miliardi di dollari. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della classifica di Forbes dei più grandi Paperon de’ Paperoni al mondo, dove Ferrero occupa il 36esimo posto complessivo.

Una classifica dove l’Italia porta appena due nomi sul confine della top 50: il primo, come anticipato, è Giovanni Ferrero, mentre il secondo, che occupa le immediate vicinanze della vetta con un 52esimo posto, è Leonardo del Vecchio con 27,3 miliardi di dollari. Seguono, molto distaccati, Giorgio Armani (296esimo con 7,8 miliardi), Silvio Berlusconi (336esimo con 7,1 miliardi), Luciano e Giuliana Benetton (1.163esimo posto con 2,7 miliardi), John Elkann (1.445esimo con 2,1 miliardi) e infine Brunello Cucinelli (1513esimo con 2 miliardi). Cambio anche ai vertici assoluti, con Elon Musk che scavalca Jeff Bezos con un patrimonio da capogiro di 219 miliardi di dollari.

Da segnalare anche che, nonostante il numero di miliardari sia diminuito di 87 unità rispetto al 2021 (poverini), il 40% di loro ha aumentato il proprio patrimonio; una tendenza che però non riguarda i miliardari russi, il cui patrimonio complessivo risulta essere crollato di oltre 260 miliardi nell’ultimo anno. Dei 2668 classificati solamente 327 sono donne: tra le new entry figurano Rihanna e Melinda French Gates, mentre la più ricca in assoluto è Francoise Bettencourt-Meyers.