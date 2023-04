Giovanni Ferrero è l’italiano più ricco nella classifica Forbes Billionaires 2023

di Manuela Chimera 5 Aprile 2023

Ebbene sì, c’è sempre lui in testa alla classifica dei miliardari italiani: la nuova chart Forbes Billionaires 2023 ha rivelato quello che tutti sospettavamo, cioè che, ancora una volta, in cima alla classifica degli italiani più ricchi c’è Giovanni Ferrero. Il patron della Nutella ha un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari, circa 2,7 miliardi in più rispetto al 2022. Per dare un’idea: il suo patrimonio supera la somma degli altri miliardari dalla seconda alla sesta posizione.

Giovanni Ferrero in testa alla classifica dei miliardari italiani

Andando a dare una scorsa alla classifica, si scopre che in Italia abbiamo 64 miliardari, 12 in più rispetto allo scorso anno. Il loro patrimonio totale si attesta sui 215,6 miliardi di dollari, cifra che nel 2022 era di 194,5 miliardi e nel 2021 di 204,5 miliardi.

In pole position abbiamo sempre lui, Giovanni Ferrero, in vetta sin dal 2018. Anche se, a dire il vero, prima di lui il titolo di più ricco era andato a sua madre Maria Franca Fissolo e ancora prima al padre, Michele Ferrero. Quindi la cima della classifica è da anni una questione di famiglia. Bisogna andare indietro fino al 2007 per trovare al primo posto un miliardario che non facesse parte dei Ferrero. E quell’italiano era Silvio Berlusconi.

Al secondo posto troviamo Giorgio Armani che, con i suoi 11,1 miliardi di dollari, ha soffiato la posizione a Leonardo Del Vecchio dopo la morte del fondatore di Luxottica. Terza posizione per Silvio Berlusconi che, nonostante il calo del patrimonio, arriva a 6,8 miliardi di dollari.

Scendendo dal podio, in quarta posizione abbiamo Massimiliana Landini Aleotti, con i suoi 6,7 miliardi di dollari della casa farmaceutica Menarini, precedentemente nelle mani del marito Alberto Aleotti. Quinta posizione per i 5,5 miliardi di Piero Ferrari, il figlio di Enzo Ferrari, a pari merito con Sergio Stevenato, a capo dell’omonimo gruppo che produce packaging per l’industria farmaceutica e cartucce di insulina.

Si scende così al settimo posto con Patrizio Bertelli e Miuccia Prada e i loro 5,4 miliardi di dollari ciascuno. Al nono posto troviamo Luca Garavaglia del gruppo Campari con 4,1 miliardi di dollari, mentre in decima posizione arrivano Giuseppe De’Longhi con 3,9 miliardi.

Qualche curiosità:

per la prima volta in classifica sono entrati tredici nuovi miliardari . Di questi, ben otto sono eredi di Leonardo Del Vecchio: abbiamo in classifica i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e anche Rocco Baislico, il figlio di Nicoletta Zampillo e Paolo Basilico. Fra di essi, Clemente, con i suoi 18 anni, è il miliardario più giovane del mondo

. Di questi, ben otto sono eredi di Leonardo Del Vecchio: abbiamo in classifica i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e anche Rocco Baislico, il figlio di Nicoletta Zampillo e Paolo Basilico. Fra di essi, Clemente, con i suoi 18 anni, è il miliardario più giovane del mondo tralasciando la famiglia Del Vecchio, altri nuovi nomi in classifica sono Giovanni Arvedi del gruppo metallurgico Arvedi e proprietario della squadra di calcio del Cremona, Annalisa e Massimo Foris, figli di Ennio, il fondatore di Banca MEdiolanum, Danilo Iervolino, editore di Forbes Italia e Fulvio Montipò di Interpump Group.

Ma ecco tutta la classifica:

1. Giovanni Ferrero: 38,9 miliardi

2. Giorgio Armanio: 11,1 miliardi

3. Silvio Berlusconi e famiglia: 6,8 miliardi

4. Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 6,7 miliardi

5. Piero Ferrari: 5,5 miliardi

6. Sergio Stevanato e famiglia: 5,5 miliardi

7. Patrizio Bertelli: 5,4 miliardi

7. Miuccia Prada: 5,4 miliardi

9. Luca Garavoglia: 4,1 miliardi

10. Giuseppe De’Longhi e famiglia: 3,9 miliardi

11. Francesco Gaetano Caltagirone: 3,8 miliardi

12. Rocco Basilico: 3,5 miliardi

12. Giuseppe Crippa e famiglia: 3,5 miliardi

12. Claudio Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Clemente Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Leonardo Maria Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Luca Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Marisa Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Paola Del Vecchio: 3,5 miliardi

12. Remo Ruffini: 3,5 miliardi

12. Nicoletta Zampillo: 3,5 miliardi

22. Alessandra Garavoglia: 3,4 miliardi

23. Giuliana Benetton: 3,2 miliardi

23. Luciano Benetton: 3,2 miliardi

23. Brunello Cucinelli e famiglia: 3,2 miliardi

23. Gustavo Denegri e famiglia: 3,2 miliardi

23. Isabella Seràgnoli: 3,2 miliardi

28. Renzo Rosso e famiglia: 3,1 miliardi

29. Susan Carol Holland: 3 miliardi

30. Alberto Bombassei: 2,9 miliardi

31. Gianfelice Rocca: 2,7 miliardi

31. Paolo Rocca: 2,7 miliardi

33. Augusto Perfetti: 2,3 miliardi

33. Giorgio Perfetti: 2,3 miliardi

33. Alberto Prada: 2,3 miliardi

33. Marina Prada: 2,3 miliardi

37. Domenico Dolce: 2,1 miliardi

37. Stefano Gabbana: 2,1 miliardi

39. Maria Franca Fissolo: 2 miliardi

40. Nicola Bulgari: 1,9 miliardi

41. Sabrina Benetton: 1,8 miliardi

42. Giovanni Arvedi: 1,7 miliardi

42. John Elkann: 1,7 miliardi

44. Massimo Moratti: 1,6 miliardi

45. Nerio Alessandri: 1,5 miliardi

45. Barbara Benetton: 1,5 miliardi

45. Paolo Bulgari: 1,5 miliardi

45. Federico De Nora: 1,5 miliardi

45. Romano Minozzi: 1,5 miliardi

45. Mario Moretti Polegato e famiglia: 1,5 miliardi

51. Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia: 1,4 miliardi

52. Annalisa Doris: 1,3 miliardi

52. Massimo Doris: 1,3 miliardi

52. Simona Giorgetta: 1,3 miliardi

55. Diego Della Valle: 1,2 miliardi

55. Marco Squinzi: 1,2 miliardi

55. Veronica Squinzi: 1,2 miliardi

55. Lina Tombolato: 1,2 miliardi

55. Sandro Veronesi: 1,2 miliardi

60. Giuliana Caprotti: 1,1 miliardi

60. Marina Caprotti: 1,1 miliardi

60. Antonio Percassi: 1,1 miliardi

63. Danilo Iervolino: 1 miliardo

63. Fulvio Montipò e famiglia: 1 miliardo