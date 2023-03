Giovanni Ferrero è l’imprenditore food più ricco d’Europa per Forbes

di Luca Venturino 9 Marzo 2023

C’è poco da fare, ragazzi – la legge non scritta che accompagna ogni rapporto sul fatturato annuale del Gruppo Ferrero viene confermata ancora una volta, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, dando un rapido sguardo alla classifica dei miliardari del Food & Beverage di Forbes. A cosa ci riferiamo? Semplice: la Nutella alla fine piace davvero a tutti. Giovanni Ferrero è di fatto l’imprenditore più ricco di Europa, e con un patrimonio riportato di 35 miliardi di dollari si piazza al quarto posto complessivo seguendo la traccia di Zhong Shanshan, medaglia d’oro con un patrimonio di 67,7 miliardi di dollari; e di Jacqueline e John Mars, i fratelli che hanno ereditato l’impero degli snack Usa e che occupano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del prestigioso podio.

Giovanni Ferrero primo in Europa, secondo Forbes: e gli altri italiani?

Prima di tuffarci a capofitto nella classifica, spulciandola con torbida curiosità alla ricerca dei portafogli più gonfi del nostro caro e vecchio Stivale, è bene fare una piccola introduzione e costruire qualche paletto in modo tale da renderci conto delle cifre in ballo: dati alla mano, i miliardari del Food & Beverage sono 202 in tutto, con un totale complessivo dei patrimoni di ben 921,7 miliardi di dollari.

Una mole economica certamente notevole che racconta in maniera decisamente eloquente quanto questo particolare settore abbia un peso specifico sempre più forte nella prestigiosa classifica dei miliardari di Forbes. L’egemonia del gruppo dolciario albese non dovrebbe di fatto sorprendere nessuno, tant’è che solo lo scorso autunno Giovanni Ferrero riuscì a superare un certo Mark Zuckerberg; ma è bene notare che in generale l’Italia presenta un gruppo di miliardari decisamente ben nutrito.

Oltre al sopracitato Signor Nutella seguono altri sei italiani: il più vicino è Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari, di cui possiede il 27%, ha un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari; poi seguito a distanza di sicurezza, con un patrimonio di 4 miliardi complessivi, dai fratelli Augusto e Giorgio Perfetti del gigante delle caramelle e dei chewing gum Perfetti Van Melle.

La prima donna italiana è invece Alessandra Garavoglia, sorella del sopracitato Luca, forte del suo 24% di Campari e di un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari. Poco più in giù troviamo un’altra parente dei “piani alti”: ci riferiamo a Maria Franca Fissolo, madre di Giovanni Ferrero, che siede su 2 miliardi. Forbes considera infine come facente parte della categoria Food & Beverage anche Giuliana Caprotti, vedova del fondatore di Esselunga, Bernardo Caprotti, e sua figlia Marina, con un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari.