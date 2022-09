Giovanni Ferrero entra tra i primi uomini più ricchi d’Europa

di Luca Venturino 30 Settembre 2022

Ragazzi, c’è poco da fare – guerra, pandemia, caro bollette… però la Nutella continua sempre e piacere. Non dovrebbe dunque sorprendere che Giovanni Ferrero, già ampiamente noto per essere l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato di 36,2 miliardi di dollari, sia riuscito a insediarsi nella esclusiva graduatoria degli uomini e delle donne più ricchi del Vecchio Continente. Attualmente, il signor Ferrero occupa il nono posto assoluto nella classifica dei dieci miliardari più facoltosi d’Europa, lasciandosi alla spalle Alain Wertheimer, Francia, e (a pari merito) Gerard Wertheimer, Francia, entrambi con 31 miliardi di dollari ciascuno.

Subentrato nel 2011 come CEO del Gruppo in seguito alla improvvisa dipartita del fratello Pietro, Giovanni è rimasto l’unico amministratore delegato da quanto anche suo padre Michele scomparì nel 2015 alla veneranda età di 89 anni; conducendo l’impresa di famiglia attraverso tempi particolarmente difficili, macchiati da una lunga pandemia, la guerra in Ucraina e ora attraverso un periodo di grande incertezza economica.

Giusto per stuzzicarvi la fantasia, la prima posizione degli uomini più ricchi d’Europa è appannaggio di Bernard Arnault, capo di LVMH: lui è la terza persona vivente più ricca al mondo con un patrimonio di 158 miliardi di dollari. Il Paese più “ricco”, nel contesto di questa particolare classifica, è la Germania con 134 miliardari; mentre l’Italia ne conta “appena” 52 – uno in più rispetto al 2021.