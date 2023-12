Giovanni Rana accetta 10 milioni di contributi per tornare a produrre in Italia

Giovanni Rana torna a produrre in Italia: yeeeh, buona notizia. Per farlo il ministero del Made in Italy ha versato un contributo di quasi 10 milioni di euro. Eh? Abbiamo pagato per far tornare Rana in Italia?

La notizia che Giovanni Rana ricomincerà a produrre in Italia è indubbiamente una buona cosa. Si parla di un investimento di 78 milioni di euro per riportare sul suolo italico la produzione di sughi e piatti pronti. E fin qui ttutto ok. Quello che però suona un po’ strano è che di questi 78 milioni di euro, ben 10 milioni sono stati messi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Beh, mettiamola così: hanno trovato un sistema per evitare la fuga dei cervelli e degli imprenditori all’estero. Li si alletta a tornare con dei finanziamenti ad hoc? Ma si può fare? A quanto pare sì, se è appena stato fatto.

Giovanni Rana torna in Italia, ma solo con sughi e piatti pronti

Giovanni Rana non torna però in toto in Italia (almeno, per il momento, per il futuro si vedrà). Solo parte della produzione dello storico pastificio tornerà a casa nello stabilimento di Moretta, in provincia di Cuneo. Ma non solo: anche i siti di Gaggiano, in provincia di Milano e quello di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, verranno riattivati.

L’azienda, diventata il maggior produttore di pasta fresca ripiena in Europa e negli Stati Uniti, riporta in Italia le linee di produzione dei sughi e dei piatti pronti. Il tutto è stato reso possibile da un investimento di 78 milioni di euro per trasferire la produzione dal Belgio agli stabilimenti nostrani.

Ma come ha giustificato il Mimit quei 10 milioni di investimenti? Anzi, più precisamente sono 9,6 milioni di euro di agevolazioni a fondo perduto da parte del Ministero, mentre la Regione Piemonte verserà altri 350mila euro. Il mimit parla di un accordo di particolare rilevanza strategica per Piemonte, Lombardia e Veneto in quanto, in questo modo, verrà aumentata la capacità produttiva dell’azienda. Così facendo potrà soddisfare l’aumentata richiesta di pasta, sughi e piati pronti.

Con questo accordo, poi, verranno aumentati anche i posti di lavoro (96 in più rispetto a prima). Il tutto senza dimenticare l’effetto positivo in stile domino sui fornitori di materie prime, per l’80% aziende di piccole e medie dimensioni e sui fornitori di packaging e delle varie tecnologie di produzione.

Che sia stato infine sdoganato un sistema per riportare in Italia cervelli e imprenditori in fuga? Perché a questo punto ci viene da chiederci: se è stato fatto questo investimento per Giovanni Rana, perché non farlo anche per altre aziende già fuggite all’estero o in procinto di farlo?