Flavio Briatore sbarca a Cortina: rilevato storico ristorante del luogo

Il toto-ristorante per El Camineto ha un vincitore: lo storico ristorante di Cortina è stato rilevato da Flavio Briatore

Diciamo che il toto-ristorante per quanto riguarda El Camineto, lo storico ristorante di Cortina che ha da poco chiuso i battenti, è durato pochissimo. Se avevate scommesso sul magnate kazako Andrey Alexandrovich Toporov, beh, sappiate che avete perso. Se invece avevate puntato su Flavio Briatore, complimenti: siete i vincitori (di cosa? Suvvia, non fissiamoci su questi dettagliucci). Alla fine, infatti, è stato Flavio Briatore ad accaparrarsi il ristorante El Camineto.

Flavio Briatore trasformerà El Camineto?

A inizio novembre la famiglia Melon aveva annunciato la chiusura definitiva del locale che gestivano da tempo. Il Meloncino, così anche era chiamato il ristorante, pare che sia stato costretto a chiudere i battenti perché, così come riportato da alcune testate giornalistiche locali, l’edificio in cui sorgeva era già stato messo in vendita da tempo da Giovanni Valle.

Così erano partite le ipotesi su cui avrebbe potuto comprare il locale. Perché l’unica cosa certa era che qualcuno lo avrebbe comprato. Ed ecco che era stato fatto il nome del magnate kazako di cui sopra, il quale avrebbe avuto l’intenzione di trasformare il ristorante in un albergo con spa, portandosi dietro uno chef stellato ed escludendo la famiglia Melon dal progetto.

In effetti il nome era promettente visto che il magnate a Cortina ha già altri hotel. Ma qualcuno, dall’occhio più lungo o con un pendolino più efficace, aveva fatto il nome di Flavio Briatore, sostenendo che magari potesse aprire un altro Crazy Pizza (che in effetti a Cortina ci starebbe vista la filosofia del brand) o magari un pop-up temporary.

E adesso è arrivata la conferma: Flavio Briatore si prepara ad aprire a Cortina d’Ampezzo, negli spazi del locale appena chiuso. Già, ma cosa aprirà? Beh, a quanto pare si parla di una nuova gestione del ristorante, dunque il locale dovrebbe poter continuare la sua attività, anche se alla sua guida non ci sarà più la famiglia Melon, bensì Briatore.

Romeo e Orietta Melon hanno rilasciato un comunicato stampa nel quale hanno spiegato che questi venti anni a El Camineto (o quasi) sono stati una bellissima avventura. Ma adesso devono passare il testimone facendo i loro migliori auguri a chi ama Cortina e ce l’ha nel cuore come loro.

Anche Briatore, però, ha lanciato qualche anticipazione, promettendo di unire la tradizione e i valori dell’El Camineto con l’esperienza e la professionalità del management del Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà effettivamente della gestione del locale. Chissà cosa salterà fuori?