Giuseppe Conte: intossicazione alimentare per l’ex premier, ricoverato

Pare che Giuseppe Conte sia stato ricoverato in ospedale a causa di un'intossicazione alimentare. Tuttavia le condizioni dell'ex premier non sono gravi.

di Manuela 19 Luglio 2022

Periodaccio per Giuseppe Conte: Draghi lo ignora, non si sa se questo governo cadrà, non si sa cosa ne sarà del M5S e in più si becca anche un’intossicazione alimentare. L’ex premier, infatti, si è sentito male domenica scorsa ed è stato costretto a un ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma. Tuttavia pare che le sue condizioni non siano gravi e che adesso stia bene.

Secondo quanto riferito da Il Foglio, in realtà, Giuseppe Conte sarebbe stato ricoverato al nosocomio romano solamente domenica notte. I sintomi sarebbero sopraggiunti nella giornata di domenica 17 luglio, ma non è dato sapere di che tipo di intossicazione alimentare si parli. Si ipotizza che sia questo il motivo che abbia spinto l’assemblea ei grillini a rinviare al lunedì i previsti lavori di domenica sera.

Fonti vicino all’ex premier, però, ora rassicurano tutti: Conte sta bene adesso e lunedì mattina ha partecipato all’Assemblea congiunta del M5S, anche se, ad onor del vero, si è collegato via Zoom, quindi forse non era proprio ancora così in forze come voleva dare a vedere.

Visto che pare improbabile riuscire a sapere qualcosa di più sulle fonti di questa ipotetica intossicazione alimentare, non rimane che vedere se i grillini faranno cadere il governo, se ci sarà un Draghi bis o cosa ne sarà del governo italiano dopo questa ennesima crisi di governo. Giuseppe Conte darà la sua fiducia a Draghi? Farà cadere il governo? Non resta che attendere le prossime ore per vedere come andranno a finire questi visti e rivisti giochi di potere.